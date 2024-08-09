Yüzde 40 Zam Geldi! SGK’dan Sürpriz Açıklama

SGK’dan son dakika açıklaması geldi. O ödemeler yüzde 40 arttırıldı. Sürpriz açıklamanın detayları haberimizde…

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre tıbbi malzemeleri için yapılan ödeme tutarlarında yüzde 40 oranında artışa gidildi. SGK, 684 adet tıbbi malzeme için artış yaparken bu ödemelerden kimlerin yararlanacağı da merak konusu oldu. Peki SGK’nın yaptığı ödemelerden kimler faydalanıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada SGK’nın sağladığı destek ödemelerinde yüzde 40 oranında artış olduğunu duyurdu. Sağlık malzemelerini maliyetlerinin azaltılması ve sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaştırılması için yapılan bu düzenleme ile birlikte birçok tıbbi malzeme için ödeme veriliyor. SGK tarafından verilen bu ödemeler şu anda 684 adet tıbbi malzemeyi kapsıyor. Peki bu düzenlemeden kimler yararlanıyor? SGK hangi tıbbi malzemeler için ödeme veriyor?

ÖDEMELERE YÜZDE 40 ZAM GELDİ

SGK tarafından şu anda 684 farklı tıbbi malzeme için destek ödemesi veriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Yapılan bu desteklerin yüzde 40 oranında arttırıldığını bildirdi. Bu sayede hastalar tıbbi malzemelere daha kolay ulaşabilecek aynı zamanda sağlık hizmetlerinden de daha aktif bir şekilde faydalanabilecek.

HANGİ MALZEMELER İÇİN ÖDEME VERİLİYOR?

SGK tarafından 684 adet tıbbi malzeme için ödeme veriliyor. Bu ödemelerden bazıları işitme cihazı, ayakta tedavide kullanılan hasta bezi, protez ve protez, akülü ve manuel tekerlekli sandalye, ostomi ürünleri, Uyku ve solunum cihazları, diyaliz harf malzemeleri, Beslenme Ürünleri, sondalar, şeker ölçümü stribi ve konuşma cihazları gibi malzemelerden oluşuyor.

Ayrıca SGK tarafından Çölyak hastalığı, protein metabolizması bozuklukları, kısa rodierma kseroderma pigmentosum ve albinizm tedavisinde kullanılan güneş koruyucu kremleri içinde ödeme yapılıyor. Bu grupta yer alan ürünlere verilen ödemeler de yüzde 40 oranında arttırıldı.