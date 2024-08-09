Emeklilere 15000 TL’lik Ek Para Jesti! Yarın 08.30’dan İtibaren IBAN’a Ödeme Başlıyor

Milyonlarca emekli için ek para fırsatları sürüyor. Emekli maaşı ile ay sonunu getirmekte zorlanan, geçim sıkıntısı yaşayan emekliler için ek para fırsatı duyuruldu. ING Bank tarafından yapılan açıklamaya göre, emekliler 15.000 TL’lik ek para ücreti için yarın 08.30’dan itibaren başvuru yapabilecek. 3 yıllık taahhüt veren tüm emeklilere ek para ödemesi IBAN numarası üzerinden yapılacak. İşte milyonlarca emekliye sevindirecek son dakika haberinin detayları…
ING Bank emekli maaş promosyonu fırsatlarını ağustos ayı için güncelledi. Türkiye’deki 16 milyon emekli vatandaş için kapılarını açan banka, 15.000 TL’den başlayan nakit promosyon desteği sunuyor. ING Bank’ın ek koşullarını yerine getiren emekliler 18.000 TL’ye kadar da ödeme alabiliyor. ING Bank’ın promosyon kampanyasına başvuru şartları ve diğer detaylarda açıklandı. Sadece 3 yıllık maaş taahhüdü vermek ve otomatik ödeme talimatı oluşturmak yetiyor. İşte ING Bank’ın güncel promosyon ücretleri ve emekli promosyon şartları…
Türkiye’nin köklü özel bankalarından olan ING Bank, son iki yıldır emekliler için çok cazip promosyon teklifleri hazırlıyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından maaş aralığına göre verdiği promosyon ücretlerini güncelleyen ING Türkiye, Emekli maaşı alan müşterilerine 12.000 TL’den başlayan ve 15.000 TL’ye kadar çıkan ek koşulsuz cazip promosyon sunuyor. Emekliler bu fırsatı sadece 3 yıllık maaş taahhüdü verme şartı ile değerlendirebiliyor.
Emekli promosyon paketi kapsamında ek fırsatlar da hazırlayan ING Bank, emekli maaşını taşımanın yanında otomatik ödeme talimatı veren emeklilere 3000 TL de ek promosyon ödemesi yapıyor. Böylece emekli maaşı almak için ING bankı tercih eden milyonlarca emekli, toplamda 18.000 TL’ye kadar promosyon desteğinden yararlanabiliyor.
Emekli müşterilerinin refah düzeyini arttırmak için birçok cazip seçenek sunan ING Bank, dijital başvuru kolaylığı ile de emeklilere şubeye gitmeden başvuru yapma fırsatı sağlıyor. Emekliler, promosyon başvurularını mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanalları aracılığı ile sadece tek tuşla yapabiliyor. Böylece milyonlarca emekli vatandaş Hızlı ve kolay promosyon fırsatlarından yararlanıyor. ING Bank’ın promosyon kampanyası 30 Ağustos tarihine kadar geçerli. Belirtilen başvuru kanallarını kullanarak Bu tarihe kadar başvuru yapan tüm emekliler kampanyaya katılabilir.
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