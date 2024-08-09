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4000 TL Para İadesi! Akbank Az Evvel Duyurdu

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Akbank’tan Yeni Müşterilere Özel Kampanya: BES Başlatanlara 4 Bin TL Geri Ödeme.

Akbank, mobil üzerinden yeni müşteri olanlara ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) başlatanlara özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında BES’e katılanlar, ilk 2 ay boyunca ödediği katkı payını geri alabiliyor ve toplamda 4 bin TL’ye kadar ödeme alabiliyor.

Akbank, müşteri sayısını artırmaya yönelik olarak mobil üzerinden yeni müşterilere ve BES başlatanlara özel cazip bir kampanya duyurdu. 19 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında Akbank mobil üzerinden BES başlatanlar, ilk 2 ayda ödedikleri katkı payını geri alabiliyor. Ayrıca, yüzde 30 devlet katkısına ek olarak toplamda 4 bin TL’ye kadar geri ödeme fırsatı sunuluyor.

KAMPANYA DETAYLARI

Kampanya Tarihleri: 19 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında mobil üzerinden yeni Akbank müşterisi olanlar ve 7 Eylül’e kadar 1000 TL ve üzeri tutarda BES başlatanlar kampanyadan yararlanabiliyor.

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Katkı Payı Geri Ödemesi: BES başlatan müşteriler, ilk 2 ay boyunca ödediği katkı payının tamamını geri alabiliyor. Aylık en fazla 2 bin lira, 2 ayda toplam en fazla 4 bin lira geri ödeme yapılabiliyor.

Devlet Katkısı: BES sistemine katılanlar, yüzde 30 devlet katkısından da yararlanabiliyor. Bu katkı, emeklilik için birikim yapanlar için önemli bir avantaj sunuyor.

Ek Kazanç Fırsatları: Kampanya kapsamında ayrıca, toplamda 15 bin liraya varan chip-para kazanma fırsatı da sunuluyor.

BES (BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ) İLE EMEKLİLİK VE ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

Emeklilik Şartları: BES ile emekli olabilmek için en az 10 yıl sistemde kalmanız ve 56 yaşınızı doldurmanız gerekiyor. Emekli olduğunuzda birikimlerinizi tek seferde toplu olarak alabilir veya düzenli geri ödeme şeklinde çekebilirsiniz.

BES’ten Çıkış İşlemleri: BES sözleşmenizi iptal etmek isterseniz, Akbank müşteri hizmetlerini arayarak sözleşmenizi iptal edebilirsiniz. İptal durumunda, birikimleriniz ve devlet katkısı belirli kurallara göre geri alınır.

AKBANK MOBİL’E ÖZEL KAMPANYA

Akbank’ın mobil üzerinden BES başlatan yeni müşterilerine yönelik başlattığı bu kampanya, BES sistemine katılmayı düşünenler için önemli bir fırsat sunuyor. İlk 2 ayda ödediğiniz katkı payının geri ödenmesi ve yüzde 30 devlet katkısının yanı sıra, toplamda 4 bin TL’ye kadar geri ödeme avantajı ile emeklilik birikimlerinizi artırabilirsiniz. Ayrıca, kampanya kapsamında kazanılabilecek chip-para ile ek kazanç elde etme fırsatını da kaçırmayın.

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kader gun
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