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2024 Merkür Retrosu Ne Zaman Bitiyor? Tarih Verildi, Dayanın

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Merkür retrosu Ağustos ayının ilk haftasında başlamıştı. Astroloji ile ilgilenen kişiler şimdi retronun bitiş tarihini araştırıyor. Peki 2024 Merkür Retrosu ne zaman bitiyor?

Astrolojik olarak önemli bir dönem olan Merkür Retrosu, Ağustos 2024’te birçok kişinin gündeminde. Bu süreçte, Merkür’ün gökyüzündeki geri hareketi, iletişimde zorluklar, eski konuların yeniden gündeme gelmesi ve dikkatli olunması gereken durumlarla ilişkilendirilir. Ağustos’un ilk haftasında başlayan bu retro, ne zaman sona erecek merak ediliyor.

MERKÜR RETROSU VE ASTROLOJİK ETKİLERİ

Merkür Retrosu, gezegenin Dünya’ya göre gökyüzünde geri hareket ettiği bir optik yanılsama dönemidir. Astrolojide bu dönem, iletişimde aksaklıklar, eski meselelerin yeniden gündeme gelmesi ve sabır gerektiren süreçlerle ilişkilendirilir.

İletişim ve Teknoloji: Bu dönemde, özellikle iletişimde dikkatli olmak, yanlış anlamalardan kaçınmak önemlidir. Teknolojik cihazlarda sorunlar yaşanabileceği de astrolojik inançlar arasında yer alır.

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Eski Konular: Merkür Retrosu, geçmişte çözülememiş meselelerin yeniden ortaya çıkabileceği bir dönem olarak da bilinir. Bu dönemde, geçmişte bırakılmış konulara odaklanmak ve çözüm aramak için uygun bir zaman olarak kabul edilir.

İçsel Çalışmalar: Kişisel gelişim ve içsel çalışmalar için bu dönem, olumlu bir şekilde değerlendirilebilir. Meditasyon, kendini tanıma ve derinlemesine düşünme süreçleri bu dönemi daha verimli geçirmenize yardımcı olabilir.

RETRO NE ZAMAN SONA ERECEK?

Merkür Retrosu, 4 Ağustos sabah saatlerinde başladı ve Ağustos ayının 30’una kadar devam edecek. 1 Eylül itibarıyla, retro sona erecek ve burçlar üzerinde hissedilen olumsuz etkiler hafifleyecek. Bu tarihten sonra, iletişimde ve diğer alanlarda rahatlama bekleniyor.

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kader gun
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