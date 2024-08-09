2024 Merkür Retrosu Ne Zaman Bitiyor? Tarih Verildi, Dayanın

Astrolojik olarak önemli bir dönem olan Merkür Retrosu, Ağustos 2024’te birçok kişinin gündeminde. Bu süreçte, Merkür’ün gökyüzündeki geri hareketi, iletişimde zorluklar, eski konuların yeniden gündeme gelmesi ve dikkatli olunması gereken durumlarla ilişkilendirilir. Ağustos’un ilk haftasında başlayan bu retro, ne zaman sona erecek merak ediliyor.
Merkür Retrosu, gezegenin Dünya’ya göre gökyüzünde geri hareket ettiği bir optik yanılsama dönemidir. Astrolojide bu dönem, iletişimde aksaklıklar, eski meselelerin yeniden gündeme gelmesi ve sabır gerektiren süreçlerle ilişkilendirilir.
İletişim ve Teknoloji: Bu dönemde, özellikle iletişimde dikkatli olmak, yanlış anlamalardan kaçınmak önemlidir. Teknolojik cihazlarda sorunlar yaşanabileceği de astrolojik inançlar arasında yer alır.
Eski Konular: Merkür Retrosu, geçmişte çözülememiş meselelerin yeniden ortaya çıkabileceği bir dönem olarak da bilinir. Bu dönemde, geçmişte bırakılmış konulara odaklanmak ve çözüm aramak için uygun bir zaman olarak kabul edilir.
İçsel Çalışmalar: Kişisel gelişim ve içsel çalışmalar için bu dönem, olumlu bir şekilde değerlendirilebilir. Meditasyon, kendini tanıma ve derinlemesine düşünme süreçleri bu dönemi daha verimli geçirmenize yardımcı olabilir.
Merkür Retrosu, 4 Ağustos sabah saatlerinde başladı ve Ağustos ayının 30’una kadar devam edecek. 1 Eylül itibarıyla, retro sona erecek ve burçlar üzerinde hissedilen olumsuz etkiler hafifleyecek. Bu tarihten sonra, iletişimde ve diğer alanlarda rahatlama bekleniyor.
İlgili Haberler
Ünlü astrolog Dinçer Güner, 9 Ağustos burç yorumlarını yayınladı. Tam 12 burç için uyarı yapan Dinçer Güner, 14 saatiniz var diyerek olacakları tek tek anlattı. Astronot Dinçer Güner 9 Ağustos 2024 burç yorumlarının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 12 burç için tek tek uyarı yapan astrolog Dinçer Güner, 9 Ağustos günü yaşanacak astrolojik olayları sıraladı. […]
BAĞ-KUR 7200 prim ve 3600 ek gösterge düzenlemesi bekleyenler için TBMM’den son dakika kararı çıktı. Torba yasa ile gelecek yeni müjdeler peş peşe açıklandı. BAĞ-KUR 7200 prim ve 3600 ek gösterge Düzenlemesi meclis tarihi merakla takip ediliyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren iki önemli düzenleme torba yasa maddeleri arasında yer alıyor. Peki BAĞ-KUR 7200 prim düzenlemesi TBMM’den […]
Ankara’nın Polatlı ilçesinde Sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Ankara’nın Polatlı ilçesinde Sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirirken otobüs kazasına ilişkin başlatılan soruşturmada 3 Savcı görevlendirildi. İzmir’den Ağrı’ya gitmek üzere hareket eden Öz Ağrı […]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı İstanbul için geldi. İstanbul’da bir hafta boyunca Poyraz etkili olacak ve nem oranı artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteorolojiden başka İstanbul olmak üzere birçok Kent için önemli uyarılar geldi. Ancak Mega kentte özellikle Poyraz konusunda uyarı yapıldı. Bir hafta boyunca çok sert Poyraz beklenirken bağıl […]