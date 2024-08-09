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Kimseye Sürpriz Olmasın Dedi ve Açıkladı: Asgari Ücrete 2. Ara Zam O Tarihte

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Asgari ücrete 2. Ara zam SON DAKİKA gelişmesi. Nihayet beklenen zam geliyor. O isim tarih vererek duyurdu.

Asgari ücrete ara zam uzun süreden beri tartışılan konular arasında yer alıyor. Ocak 2024’te belirlenen asgari ücret 17.002 TL olmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada asgari ücrete Bu yıl tek zam geleceğini vurgulamıştı. Ancak Enflasyonun hala yüksek olması ve alım gücünün de düşük kalması nedeniyle çalışanlar yılbaşında belirlenen asgari ücretle hayatlarını devam ettiremiyor. Bu nedenle de sık sık asgari ücrete ara zam talepleri oluyor.

Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan artışın ardından asgari ücret zammı içinde beklentiler son derece yüksek olmuştu. Fakat Hükümet asgari ücrete herhangi bir ara zam açıklamadı. Peş peşe gelen iddialara ve taleplere rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Temmuz ayında da yeniden tek zam vurgusu yaptı. Ancak bugün Asgari ücretli milyonlarca çalışanı heyecanlandıran yeni bir iddia gündemde. Peki asgari ücrete ara zam var mı? Asgari ücrete ne zaman zam yapılacak?

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ASGARİ ÜCRETE 2. ARA ZAM İDDİASI

SGK uzmanı İsa Karakaş milyonlarca asgari ücretli çalışanı heyecanlandıran iddiayı sosyal medya hesabından paylaştı. Asgari ücret zammının artık hükümet için bir zorunlulukla haline geldiğini belirten SGK uzmanı İsa Karakaş, Enflasyonun düşüşüyle birlikte asgari ücret zammının da masaya geleceğini ifade etti. Eylül ayından itibaren enflasyonda hissedilir bir düşüş beklendiğini de sözlerine ekleyen Sosyal Güvenlik Uzmanı, Bu sayede hükümete asgari ücrete zam yapmak için bir alan açılabileceğini söyledi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?

Asgari ücrete ara Zam konusunda ve Sosyal Güvenlik uzmanlarının tahminleri de var. Eylül ayında yapılması beklenen asgari ücret zammı ile ilgili ilk tahmin 3000 TL oldu. Bu durumda şu anda 17.002 TL olarak ödenen asgari ücret 20.002 TL’ye yükselmiş olacak. Ancak Bu rakamlar Şu an için tahminden ibaret ve hükümetin kesin bir açıklaması bulunmuyor.

MB’DEN YENİ TAHMİN GELDİ

Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan da yıl sonu enflasyonuyla ilişkin yeni bir tahmin yayınlandı. Bu Tahmine göre yıl sonu enflasyonu %30-35 aralığında olacak. Bu durumda da asgari ücrete 2025 yılının başında %30 ve üstünde bir zam yapılacağı tahmin ediliyor. Ancak SGK uzmanlarının iddia ettiği gibi bir ara zam yapılması durumunda asgari ücrete %15 civarında bir artış yapılabilir.

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Merve Aydın
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