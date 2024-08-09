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Emekli KÖK MAAŞ ZAMMI Değişiyor! Refah Payı ile Zam Oranı Yüzde 35’e Çıkıyor

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Emekliye kök maaş zammı müjdesi. Ek zam ile kök maaşlar yeniden artıyor. Refah payı onaylandı, zam oranı yüzde 35’e yükselecek.

Emekli kök maaş zammı son dakika gelişmesi. Milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılan enflasyon zammı sonrası refah payı zammı bekliyordu. Emekliler artık umutlarını getirirken yeni açıklama geldi. Emekli kök Maaşlar 1 kez daha güncelleniyor. Yüzde 25 olarak uygulanan Temmuz zammında refah Payı ile birlikte oran artıyor. Peki emekli refah Payı zammı ne zaman gelecek?

Türkiye’deki milyonlarca emekli vatandaş Temmuz ayında enflasyon oranında zam aldı. 16 milyon emeklinin maaşı farklı olan oranlarda değişiklik gösterdi. SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 24.73, memur ve memur emeklisine ise %19.31 oranında zam gelirken en düşük emekli maaşına ise 2500 TL’lik artış yapıldı. Yeni en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi. Fakat TÜRK-İŞ tarafından açıklanan son rakamlara göre Türkiye’de açlık sınırı 19.000 TL’yi aşmış durumda. Yani 16 milyon emeklinin neredeyse tamamı bu sınırın altında yaşıyor. O nedenle de milyonlarca emekli hükümetten ilave zam kararı bekliyordu. Beklenen açıklama Nihayet geldi. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek refah payı zammı için düğmeye basıldı.

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EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Emekliye refah payı zammı, uzun yıllardan beri Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir jest olarak biliniyordu. Refah Payı artışı Her 6 ayda bir maaş zamları açıklandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruluyordu. Ocak 2024’te de beklenen refah Payı verilmiş Hatta 3 defa değiştirilmişti. Temmuz ayında da benzer bir uygulama olmasını bekleyen emekliler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayında refah payını açıklamadı. Emekliler sadece enflasyon zammı aldı.

Fakat son günlerde gündeme gelen önemli bir iddia var. Temmuz ayında yapılan maaş zamlarının ardından emekliler ciddi bir şekilde tepki gösteriyordu. Bir süredir sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren emeklilerin sesini Nihayet duyuldu. Refah payı zammı için düğmeye basıldığı konuşuluyor.

EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAM ORANI DEĞİŞİYOR

SGK uzmanları tarafından açıklanan bilgilere göre emekli kök maaş zam oranları değişiyor. Emekliler için yapılacak yeni zam oranlarının yüzde 10 refah Payı olduğu iddia ediliyor. Bu durumda Temmuz ayında yapılan emekli zammına ek olarak yüzde 10 zam daha uygulanacak. Böylelikle milyonlarca emeklinin toplam zam oranı yüzde 35’e Çıkmış olacak.

REFAH PAYI ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?

16 milyon emeklinin gözü kulağı şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Sosyal Güvenlik uzmanları Zam konusunda Eylül ayını işaret ediyor. Fakat şu an için hükümetten net bir açıklama yapılmadı.

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Merve Aydın
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