Resmi Gazete’de Karar Çıktı! Tüm Emeklilere Maaş Ödemeleri Değişti

Tüm emeklileri ilgilendiren karar resmi gazetede yayınlandı. Son yıllarda bankalarda oluşan yoğunluklarını önüne geçilebilmesi ve ATM kullanımının daha da yaygınlaşması için yeni bir karar alındı. Ancak başta emekliler olmak üzere birçok vatandaş ATM üzerinden işlem yapmakta Zorluk çekiyor. Emeklinin ve diğer vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla yapılan yeni düzenleme açıklandı.
Türkiye genelinde şu anda 49.847 ATM aktif olarak hizmet veriyor. Fakat başta emekliler olmak üzere birçok vatandaş bu cihazların kullanımında zorluk yaşayabiliyor. Bu sebeple de bankalar, işlem kolaylığı sağlamak amacıyla yeni çözüm yollarına hayata geçiriyor. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan ATM’ler içinde yeni bir düzenleme yapıldı. Bankalar, ATM’lerden para çekme limitlerini arttırdı ve yeni para çekme limitleri belli oldu.
Yapılan değişikliğin ardından bankaların güncel para çekme limitleri şöyle oldu:
İŞ BANKASI
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
YAPI KREDİ
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
GARANTİ BBVA
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
ING
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
ZİRAAT BANKASI
Nakit: 7.500 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 15.000 TL
AKBANK
Nakit: 5.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 10.000 TL
HALKBANK
Nakit: 7.500 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 15.000 TL
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