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Resmi Gazete’de Karar Çıktı! Tüm Emeklilere Maaş Ödemeleri Değişti

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Resmi gazetede son dakika kararı çıktı. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren değişiklik resmen açıklandı. Artık emekli maaşları bu şekilde ödenecek…

Tüm emeklileri ilgilendiren karar resmi gazetede yayınlandı. Son yıllarda bankalarda oluşan yoğunluklarını önüne geçilebilmesi ve ATM kullanımının daha da yaygınlaşması için yeni bir karar alındı. Ancak başta emekliler olmak üzere birçok vatandaş ATM üzerinden işlem yapmakta Zorluk çekiyor. Emeklinin ve diğer vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla yapılan yeni düzenleme açıklandı.

Türkiye genelinde şu anda 49.847 ATM aktif olarak hizmet veriyor. Fakat başta emekliler olmak üzere birçok vatandaş bu cihazların kullanımında zorluk yaşayabiliyor. Bu sebeple de bankalar, işlem kolaylığı sağlamak amacıyla yeni çözüm yollarına hayata geçiriyor. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan ATM’ler içinde yeni bir düzenleme yapıldı. Bankalar, ATM’lerden para çekme limitlerini arttırdı ve yeni para çekme limitleri belli oldu.

BANKALARIN GÜNCEL PARA ÇEKME LİMİTLERİ

Yapılan değişikliğin ardından bankaların güncel para çekme limitleri şöyle oldu:

İŞ BANKASI

Nakit: 10.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

YAPI KREDİ

Nakit: 10.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

GARANTİ BBVA

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

ING

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

ZİRAAT BANKASI

Nakit: 7.500 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 15.000 TL

AKBANK

Nakit: 5.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 10.000 TL

HALKBANK

Nakit: 7.500 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 15.000 TL

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Merve Aydın
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