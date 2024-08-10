SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerine Yüzde 10.64 EK ZAM Hayırlı Olsun! Tarih Belli Oldu

2024 yılında emekliler, Ocak ayında yüzde 49,25, Temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında zam aldı. Ancak, emeklilere ek bir zam yapılmadı ve en düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye çıkarıldı. Yüksek enflasyon nedeniyle geçinmekte zorlanan emekliler, 2025 yılı Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor.
Emeklilerin 2025 yılı Ocak zammı, 2024’ün Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerine göre belirlenecek. TÜİK’in Temmuz ayı için açıkladığı yüzde 3,23’lük enflasyon farkı, zam oranının bir kısmını şimdiden belirledi.
Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre, 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 38 olarak öngörülüyor. Bu tahminlere dayanarak, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 10,64 olarak hesaplanıyor.
2025 yılı Ocak ayında emeklilere yapılacak zam oranı, 2024 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık dönemi) gerçekleşen enflasyon oranına bağlı olacak. Bu dönemdeki enflasyon verileri, emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yapılacağını belirleyecek.
2024 yılı boyunca yüksek enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan emekliler, 2025 yılı zam oranının beklentilerini karşılamasını umuyor. Yüzde 10,64 olarak öngörülen zam oranı, emeklilerin maaşlarında bir miktar iyileşme sağlayacak olsa da, yüksek yaşam maliyetleri karşısında yeterli olup olmayacağı tartışma konusu olabilir.
Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerine göre, emeklilere 2025 yılı Ocak ayında yüzde 10,64 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu oran, 2024 yılının Temmuz-Aralık dönemi enflasyon verilerine göre şekillenecek. Emekliler, bu zam oranıyla maaşlarında bir iyileşme beklerken, ekonomik koşulların getirdiği zorluklar karşısında bu zammın yeterli olup olmayacağı konusunda endişeler taşıyor. Zam oranı kesinleştiğinde, emeklilerin maaşlarına yapılacak iyileştirmeler netlik kazanacak.
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