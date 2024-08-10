Tüm Emeklilere 10.30’da Müjdelendi: ‘Hayırlı Olsun’ En Düşük Emekli Maaşı 14 Bin TL Oluyor

Milyonlarca emekli için Temmuz ay gergin ve endişeli geçti. Emekli maaşları için Temmuz 2024 zammı açıklanırken beklenen ek zam ise verilmedi. Temmuz ayının sonunda ise en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlendi. Ancak bu kararlar emeklilerin tepkisini çekti ve tepkiler de ek zam beklentileri de hala devam ediyor. SGK Uzmanı Emin Yılmaz’dan 2025 emekli zammı ile ilgili bir iddia geldi. Merkez Bankası tarafından açıklanan yeni enflasyon tahminlerini değerlendiren Yılmaz, 2025 emekli maaşlarının geleceği rakamı da açıkladı. İşte yeni zamlı emekli maaşları…
Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz 2024 itibariyle Zamlı emekli maaşlarını duyurdu. 6 aylık enflasyon oranında SSK ve bağ-kur emeklisine yüzde 24.73 zam geldi. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve ek olarak Toplu sözleşme zammı aldı. 4C emeklisine verilen zam oranı ise yüzde 19.31 oldu. Kök maaş güncellemesi sonrası ortaya çıkan diğer bir sorun ise 8023 TL ve altında maaş alanlara neredeyse hiç zam yapılmamış olması oldu. Bunun üzerine harekete geçen AK Parti hükümeti, 10.000 TL olan en düşük emekli maaşını 12.500 TL’ye yükseltti.
Ancak milyonlarca emekli yapılan zamlardan memnun değil. Türkiye’de şu anda açlık sınırı 19.000 TL’yi aşmış durumda. O nedenle de emekliler ilave zam beklentisi için de. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz refah Payı zammını duyurmadı. Kemer sıkma politikası nedeniyle refah Payı artışı yapılmazken Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı.
Milyonlarca emekli Ocak ayına kadar nasıl geçineceğini kara kara düşünürken Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri de belli oldu. SGK uzmanı Emin Yılmaz açıklanan enflasyon tahminleri üzerinden emekli maaşlarına gelecek zam mı yorumladı. Enflasyonun yıllık bazda %40 olarak çıkmasını beklediğini belirten Emin Yılmaz, bundan 6 aylık zam oranı düşürdüğünde ortaya yüzde 12.25 gibi bir oran çıktığını dile getirdi. Yılmaz bu oranın üzerine ilave bir zam yapılmaması durumunda Ocak 2024 itibariyle en düşük emekli maaşının 12.500 TL’den 14.000 TL’ye yükseleceğini söyledi. Yine aynı şekilde SSK ve BAĞ-KUR emeklisine kök maaş zammı olarak da %12,25 artış yapılacak. Memur ve memur emeklisinin zamları ise toplu sözleşmeye göre hesaplanacak.
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