1 Eylül’de Başlıyor! Araç Sahiplerinin Tamamına Artık Zorunlu

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasına ilişkin genelge resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni genelge 1 Eylül itibariyle uygulanacak. Buna göre Eylül ayında yapılacak azami artış oranı da belli oldu. Zorunlu trafik sigortasına 1 Eylül’den itibaren %2 oranında zam gelecek.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortası primlerine yapılacak artışla ilgili genelgeyi yayımladı. Genelgede, 2024 yılı Eylül ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primlerin yüzde 2 oranında artırılacağı belirtildi. Bu zam, 1 Eylül 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Zorunlu Trafik Sigortası, devlet tarafından tüm motorlu araç sahiplerine yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, kaza sonucu diğer araçlara veya üçüncü şahıslara verilebilecek zararları karşılamayı amaçlar. Trafik sigortası, bir kazada meydana gelebilecek maddi hasarlar, sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm gibi durumları poliçe limitleri ve kusur oranlarına göre karşılar.
Kapsam: Zorunlu trafik sigortası, araç kazaları sonucunda diğer araçlara veya üçüncü şahıslara verilen zararları poliçe limitleri çerçevesinde karşılar. Bu sigorta, sadece üçüncü şahısların zararlarını karşılar, araç sahibinin kendi aracında meydana gelen hasarları kapsamaz. Daha kapsamlı bir koruma için, araç sahipleri kasko sigortası gibi ek sigorta ürünlerini tercih edebilirler.
SEDDK’nın yayımladığı genelgeye göre, 1 Eylül 2024’ten itibaren zorunlu trafik sigortası primleri yüzde 2 oranında artırılacak. Bu artış, araç grubu ve kullanım türüne göre belirlenecek azami primler üzerinden uygulanacak.
Artışın Nedenleri: Zorunlu trafik sigortası primlerindeki artış, sigorta sektörünün mali sürdürülebilirliğini sağlamak ve artan maliyetleri karşılamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Enflasyon, sağlık giderlerindeki artış ve araç parça fiyatlarındaki yükselme gibi faktörler, bu zam kararında etkili oldu.
Araç sahipleri, zorunlu trafik sigortası primlerindeki bu artıştan etkilenmemek için poliçelerini yenilerken farklı sigorta şirketlerinden teklif almayı ve en uygun fiyatı sunan şirketi tercih etmeyi düşünebilirler. Ayrıca, kasko sigortası gibi ek poliçelerle araçlarını daha kapsamlı bir şekilde güvence altına alabilirler.
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