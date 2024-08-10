Sakın İçmeyin! Dünyaca Ünlü Maden Suyu Markasında Zararlı Madde Tespit Edildi

Konu son haberde yer alan habere göre, dünyaca ünlü soda markası’nda insan sağlığına zararlı madde tespit edildi. O maden suyu markası market raflarından tek tek toplatılmaya başlandı.
Son dönemlerde maden suyu markalarında tespit edilen zararlı maddeler sık sık Gündem olmaya devam ediyor. Kamu son haberden derlenen habere göre, Türkiye’de ve dünyada satışı yapılan bir maden suyu markasında daha zararlı madde tespit edildi. Wittenseer Quelle Mineralbrunnen markası üzerinde yapılan incelemelerde son kullanma tarihi 1 Temmuz 2025 olan 54°Nord STILL soda Ürünlerinde insan sağlığına yabancı cisim belirlendi. Bu sebeple de suda markası tüm marketlerden acil olarak toplatılmaya başlandığı.
Uzmanlar ise söz konusu yabancı madde nedeniyle bu sodayı tüketen kişilerin Boğazında ve iç organlarında yaralanma meydana gelebileceği belirtildi.
Daha önce bu ürünleri satın alan ve evinde bulunanların içmemesi önerilirken aynı zamanda satın alınan ürünlerin son kullanma tarihleri ve parti numaraları ile birlikte fatura olmadan da iade edilebileceği ifade edildi.
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