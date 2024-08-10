Antalya’nın O İlçesi İl Oluyor! TÜİK Onayladı: İşte 82 Plakalı İl

Türkiye’de 82 83 84 plakalı iller sık sık Gündem almaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen kriterleri karşılayarak il olma potansiyeline sahip çok sayıda ilçemiz bulunuyor. Ancak bunlar arasından da il olmaya en yakın ilçeler var. Antalya’nın o ilçesi de tüm kriterleri sağlayarak Türkiye’nin 82 plakalı ili olmaya aday oldu. Peki hangi ilçeler il olacak? Türkiye’nin 82 plakalı ili hangi ilçe olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu, bir ilçenin il olabilmesi için belirlenen kriterleri açıkladı. İl olmak için aranan şartlar şu şekilde:
İl merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunmak
En az 100 bin nüfusa sahip olmak
Yeterli ulaşım imkanlarına sahip olmak
Belirli bir şehirleşme düzeyine ulaşmış olmak
Ekonomik çeşitlilik göstermek
Geniş bir hinterlanda sahip olmak
Gelişmiş sosyal altyapı ve hizmetlere sahip olmak
Yüksek bir eğitim düzeyine sahip olmak
TÜİK tarafından açıklanan kriterlere göre Türkiye’de il olma potansiyeline sahip çok sayıda ilçe bulunuyor. Marmara Bölgesi Ege bölgesi Akdeniz Bölgesi Karadeniz Bölgesi hemen hemen her bölgeden birçok ilçe il olmaya aday. İşte Türkiye’de il olma potansiyeline sahip ilçeler:
Ege Bölgesi: İnegöl, Edremit, Bergama, Soma, Aliağa, Akhisar, Salihli, Torbalı, Ödemiş, Nazilli, Alaşehir, Söke, Kuşadası, Milas, Bodrum, Fethiye
Marmara Bölgesi: Çerkezköy, Lüleburgaz, Silivri, Çorlu, Büyükçekmece, Tuzla, Kapaklı, Gebze, Çayırova, Darıca, Bandırma
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Elbistan, Kahta, Siverek, Midyat, Nusaybin, Cizre, Silopi, Yüksekova
Akdeniz Bölgesi: Alanya, Serik, Manavgat, Polatlı, Erdemli, Silifke, Kozan, Kadirli, Ceyhan, İskenderun, Arsuz, Reyhanlı
Karadeniz Bölgesi: Fatsa, Ünye, Erbaa, Bafra, Çarşamba
Doğu Anadolu Bölgesi: Erciş, Doğubayazıt
İç Anadolu Bölgesi: Akçakale, Tarsus, Ergani, Viranşehir
Türkiye’nin 82 plakalı ili olmaya en yakın aday ise Alanya oldu. Hem nüfusu hem de şehir merkezine uzaklığı bakımından Alanya şu anda tüm kriterleri karşılıyor ve turizm açısından da zengin bir ilçe olması nedeniyle 82 plakalı il olmaya en yakın aday ilçe olarak görülüyor.
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