Antalya’nın O İlçesi İl Oluyor! TÜİK Onayladı: İşte 82 Plakalı İl

Türkiye’nin 82 plakalı ili Antalya’nın oy ilçesi oluyor. TÜİK onayladı, il olma kriterlerini karşılayan ilçe belli oldu.

Türkiye’de 82 83 84 plakalı iller sık sık Gündem almaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen kriterleri karşılayarak il olma potansiyeline sahip çok sayıda ilçemiz bulunuyor. Ancak bunlar arasından da il olmaya en yakın ilçeler var. Antalya’nın o ilçesi de tüm kriterleri sağlayarak Türkiye’nin 82 plakalı ili olmaya aday oldu. Peki hangi ilçeler il olacak? Türkiye’nin 82 plakalı ili hangi ilçe olacak?

TÜİK İL OLMA KRİTERLERE

Türkiye İstatistik Kurumu, bir ilçenin il olabilmesi için belirlenen kriterleri açıkladı. İl olmak için aranan şartlar şu şekilde:

İl merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunmak

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En az 100 bin nüfusa sahip olmak

Yeterli ulaşım imkanlarına sahip olmak

Belirli bir şehirleşme düzeyine ulaşmış olmak

Ekonomik çeşitlilik göstermek

Geniş bir hinterlanda sahip olmak

Gelişmiş sosyal altyapı ve hizmetlere sahip olmak

Yüksek bir eğitim düzeyine sahip olmak

TÜRKİYE’DE İL OLMA POTANSİYELİNE SAHİP İLÇELER

TÜİK tarafından açıklanan kriterlere göre Türkiye’de il olma potansiyeline sahip çok sayıda ilçe bulunuyor. Marmara Bölgesi Ege bölgesi Akdeniz Bölgesi Karadeniz Bölgesi hemen hemen her bölgeden birçok ilçe il olmaya aday. İşte Türkiye’de il olma potansiyeline sahip ilçeler:

Ege Bölgesi: İnegöl, Edremit, Bergama, Soma, Aliağa, Akhisar, Salihli, Torbalı, Ödemiş, Nazilli, Alaşehir, Söke, Kuşadası, Milas, Bodrum, Fethiye

Marmara Bölgesi: Çerkezköy, Lüleburgaz, Silivri, Çorlu, Büyükçekmece, Tuzla, Kapaklı, Gebze, Çayırova, Darıca, Bandırma

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Elbistan, Kahta, Siverek, Midyat, Nusaybin, Cizre, Silopi, Yüksekova

Akdeniz Bölgesi: Alanya, Serik, Manavgat, Polatlı, Erdemli, Silifke, Kozan, Kadirli, Ceyhan, İskenderun, Arsuz, Reyhanlı

Karadeniz Bölgesi: Fatsa, Ünye, Erbaa, Bafra, Çarşamba

Doğu Anadolu Bölgesi: Erciş, Doğubayazıt

İç Anadolu Bölgesi: Akçakale, Tarsus, Ergani, Viranşehir

ALANYA 82 PLAKALI İL OLMAYA ADAY

Türkiye’nin 82 plakalı ili olmaya en yakın aday ise Alanya oldu. Hem nüfusu hem de şehir merkezine uzaklığı bakımından Alanya şu anda tüm kriterleri karşılıyor ve turizm açısından da zengin bir ilçe olması nedeniyle 82 plakalı il olmaya en yakın aday ilçe olarak görülüyor.