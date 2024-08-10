Türkiye’nin En Zengin İsimleri Açıklandı! Liste Sil Baştan Değişti

Forbes dergisi tarafından 2024 yılında dünyanın ve Türkiye’nin en zengin insanları listesi yayınlandı. Güncellenen listede, Türkiye’nin en zengin isimlerinin sıralamasının değiştiği de görüldü. Hatta listede öyle çarpıcı değişiklikler var ki geçtiğimiz yıl Listenin ilk sırasında yer alan o isim son sırada yer aldı. Peki Türkiye’nin en zenginleri kimler? Türkiye’nin en zengin ismi kim oldu?
Forbes dergisi her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye’nin en zenginleri listesini açıkladı. Bu yıl listede sıralamanın değişmesi dikkat çekti. 2023 yılında Erdemoğlu Holding yönetim kurulu başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5.3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alıyordu. Ancak Erdemoğlu, Bu yıl listedeki yerini kaybetti. Peki Türkiye’nin en zengin insanları kimler oldu? Işte Türkiye’nin en zengin 5 ismi…
Forbes dergisi tarafından Hem Türkiye’nin hem de dünyanın en zengin insanları yayınlandı. Bu yıl dünyanın en zengin 500 insanı arasına Türk İş insanı girme başarısı gösteremedi. Ancak Türkiye’de en zenginler Arasında ilk sırada Murat Ülker yer alıyor.
İşte Türkiye’nin en zengin 5 ismi:
1- Murat Ülker
2-Şaban Cemil Kazancı
3-İpek Kıraç
4-Semahat Sevim Arsel
5-İbrahim Erdemoğlu
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