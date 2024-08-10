Komisyon Onayladı! Asgari Ücrete 4.000 TL Zam GELİYOR

Asgari ücret zammı son dakika gelişmesi. Milyonların beklediği açıklama Nihayet geldi. Asgari ücrete zam tarihi ve miktarı belli oldu. Tam 4.000 TL’lik ilave zam asgari ücretle çalışanları Bayram ettirecek. Peki asgari ücrete zam ne zaman gelecek? Asgari ücret tespit Komisyonu toplandı mı?
Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılan zamların ardından asgari ücrete ara zam tartışmaları da ayyuka çıkmıştı. Asgari ücret zammı için ne yazık ki hükümet geri adım atmadı ve çalışanların maaşları değişmedi. Ancak SGK uzmanı İsa Karakaş asgari ücrete ara zam için yeni bir tarih verdi. Milyonlarca çalışanı umutlandıran açıklama, Az evvel geldi. Eylül ayında asgari ücrete yapılacak ara zammın kaçınılmaz olduğunu belirten Karakaş, miktarı da duyurdu. Peki 1 Eylül’den itibaren yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ara zam son dakika gelişmesi ve detaylar haberimizde…
SGK uzmanı İsa Karakaş, Eylül ayından itibaren asgari ücrete 4 bin TL’lik ara zam geleceğini duyurdu. Eğer bu artış gerçekleşirse yeni asgari ücret 21 bin 2 TL olacak. Fakat hükümetten bu yönde bir açıklama bulunmuyor ve daha önce yapılan açıklamalarda net bir tavır sergilendi. Yani Eylül ayında asgari ücret zammı Şu an için SGK uzmanının iddialarından ibaret.
SGK uzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete zam iddialarını Eylül ayında Enflasyonun baz etkisiyle düşeceği tahminlerine dayandırıyor. Ancak asgari ücretle ilgili hükümetten son derece karmaşık açıklamalar geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı açıklamada Asgari ücretin düşük olmadığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise asgari ücrete tek zam yapılacağı konusunda kararlı olduklarını dile getirmişti. O nedenle SGK uzmanlarının Eylül ayında asgari ücret zammı açıklamaları çok olası gibi görünmüyor.
Diğer yandan milyonlarca Asgari ücretli çalışan ise ciddi bir geçim sıkıntısı yaşıyor. Asgari ücretli çalışanlar, alım gücünün düşük olması nedeniyle enflasyon karşısında ezildiklerini belirterek bir an önce refah düzeylerinin iyileştirilmesi için hükümetten destek bekliyor. Ancak en yakın asgari ücret zammı da Ocak ayında gibi görünüyor.
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