60-65 Yaş Arası Vatandaşlar ve Öğretmenler İçin Toplu Taşımada Yüzde 25 İndirim

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 60-65 yaş arası vatandaşlar ve öğretmenler için toplu taşımada yüzde 25 indirim kararı aldı. Bu indirimle birlikte, 23 TL olan indi bindi ücreti, 17 TL’ye düşürüldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretleri konusunda 60-65 yaş arası vatandaşlar ve öğretmenler için önemli bir karar aldı. UKOME tarafından alınan bu karar ile Muğla genelinde toplu taşıma hizmetlerinden yüzde 25 indirimli yararlanılacak.

60-65 YAŞ ARASI VE ÖĞRETMENLER İÇİN İNDİRİM

Muğla’da 65 yaş üstü vatandaşlar için toplu ulaşım zaten ücretsiz olarak sunulurken, yeni alınan kararla birlikte 60-65 yaş arası vatandaşlar ve öğretmenler de toplu taşıma hizmetlerinden indirimli olarak faydalanmaya başladı. Bu karar, özellikle emekli vatandaşlar ve öğretmenler için ekonomik bir rahatlama sağlayacak.

Yüzde 25 İndirim: 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ve öğretmenler, Muğla il genelinde Büyükşehir Belediyesi ve denetimindeki özel toplu taşıma araçlarından yüzde 25 indirimli olarak yararlanacak.

İndirimli Ücret: Bu indirimle birlikte, il genelinde 23 TL olan indi bindi ücreti, 60-65 yaş arası vatandaşlar ve öğretmenler için 17 TL’ye düşürüldü.

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA

Muğla’da 65 yaş üstü emekli vatandaşlar, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaya devam ediyor. Bu uygulama, yaşlı vatandaşların şehir içinde rahat ve ekonomik bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlıyor.