Tarım Kredi İndirim Fişeğini Çaktı: Sadece 2 Gün Sürecek!

Tarım Kredi Market indirim Fırtınası devam ediyor. Ağustos ayında bomba indirimleri peş peşe açıklayan Tarım Kredi hafta sonu fırsatlarını da duyurdu. Bu hafta sonu Tarım Kredi de özellikle manav reyonunda dev indirim kampanyası var. Tarım Kredi Market 2 gün sürecek indirimi açıklarken vatandaşlarda fiyatları görünce resmen Akın etti. İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler listesi…
Hafta sonu indirim fırsatlarını bekleyenlere tarım Kredi’den güzel haber geldi. Ağustos ayında dev indirimlere imza atan Tarım Kredi Market hafta sonu için de özel indirimli ürünler listesini duyurdu. Tarım Kredi’de 2 gün sürecek indirimli ürünler arasında manav ürünleri yer alıyor. Sebze meyve alışverişini hesaplı yapmak isteyenler bu fırsatı sakın kaçırması. İşte Tarım Kredi de 2 gün geçerli indirimli ürünlerin listesi…
Tarım Kredi Kooperatifi Market peş peşe indirim fırsatlarını açıklamaya Devam Ediyor. Uzun zamandan beri Kar amacı gütmeden satış yapmayı sürdüren Tarım Kredi de zaten evlerin en çok ihtiyacı olan yoğurt süt peynir ayran gibi ürünler indirimli olarak satılıyor. Bu indirimlere ek olarak manav reyonunda da çok ekonomik ürünler raflarda yerini aldı.
Tarım Kredi hafta sonu indirimi sadece 2 gün sürecek. 12 Ağustos’a kadar geçerli Tarım Kredi indirim listesi şöyle:
Patates 9,75 TL
Karpuz 5,75 TL
Tarım Kredi Kooperatif markette bu ürünlere ek olarak daha birçok ürün indirimde. 12 Ağustos’a kadar geçerli indirim fırsatlarını kaçırmak istemiyorsanız acele edin.
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