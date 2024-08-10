Tam Bitti Derken GERİ DÖNÜYOR! Tüm Türkiye İçin 12 Ağustos Uyarısı: Kritik Günler Başladı

Son dakika haberine göre, Avrupa bugünden itibaren Afrika sıcaklarının etkisi altına giriyor. Türkiye’de ise sıcaklar bitti, poyraz rüzgarları etkili olmaya başladı. Ancak, Avrupa’yı saran sıcak hava dalgası balkanlar üzerinden yurdumuza da gelebilir. Tüm Türkiye için yeni uyarı geldi. Kritik günler başladı.
Artık yazın bitmesine 21 gün kaldı. Bu yıl Haziran ayında başlayan yüksek sıcaklıklar hiç ara vermeden devam etti ve adeta vatandaşa nefes aldırmadı. Bazı illerimizde hava sıcaklıkları zaman zaman 60 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji uzmanları ise önümüzdeki 10 gün boyunca poyraz rüzgarlarının sıcaklıkları kıracağını söylemişti ancak hesaplar yeniden değişti. Hava Forum, X hesabından bugün yaptığı paylaşımla bir kez daha endişelendirdi. Peki sıcaklıklar artacak mı? İşte detaylar…
Yüksek sıcaklıklar tam bitti derken geri dönüyor. Sosyal medya üzerinden yayın yapan meteoroloji sayfası Hava Forum Türkiye’yi bekleyen yeni sıcak hava dalgasına ilişkin paylaşım yaptı. Hava Forum tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Avrupa, Afrika sıcakların etkisine giriyor. Buradaki sıcakların bir kısmı Balkanlar üzerinden bize giriş yapabilir. Takipteyiz.”
Türkiye, bu yıl yazın başlangıcından itibaren yüksek sıcaklıklarla mücadele etti. Bazı illerimizde hava sıcaklıklarının termometrelerde 60 dereceye kadar yükseldiği günler oldu. Ancak, artık yazın bitmesine 21 gün kaldı. Üstelik önümüzdeki 10 gün için de poyraz müjdesi var. Avrupa’dan ülkemiz gelme ihtimali olan yeni sıcak hava dalgası da poyraz sayesinde kırılabilir. O nedenle Türkiye kendini rahat bir şekilde Sonbahar’a atabilir.
İlgili Haberler
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 60-65 yaş arası vatandaşlar ve öğretmenler için toplu taşımada yüzde 25 indirim kararı aldı. Bu indirimle birlikte, 23 TL olan indi bindi ücreti, 17 TL’ye düşürüldü. Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretleri konusunda 60-65 yaş arası vatandaşlar ve öğretmenler için önemli bir karar aldı. UKOME tarafından alınan bu karar ile Muğla genelinde […]
Forbes dergisi, dünyanın Türkiye’nin en zengin insanlarını mayınladı. 2024 yılının en zenginleri listesi değişti. Türkiye’de geçtiğimiz yıl ilk sırada yer alan o isim son sıraya yerleşti. Forbes dergisi tarafından 2024 yılında dünyanın ve Türkiye’nin en zengin insanları listesi yayınlandı. Güncellenen listede, Türkiye’nin en zengin isimlerinin sıralamasının değiştiği de görüldü. Hatta listede öyle çarpıcı değişiklikler var […]
Türkiye’nin 82 plakalı ili Antalya’nın oy ilçesi oluyor. TÜİK onayladı, il olma kriterlerini karşılayan ilçe belli oldu. Türkiye’de 82 83 84 plakalı iller sık sık Gündem almaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen kriterleri karşılayarak il olma potansiyeline sahip çok sayıda ilçemiz bulunuyor. Ancak bunlar arasından da il olmaya en yakın ilçeler var. Antalya’nın […]
Dünyaca ünlü soda markası için uyarı geldi. Zararlı madde tespit edilen soda markası, marketlerden tek tek toplatılıyor. Konu son haberde yer alan habere göre, dünyaca ünlü soda markası’nda insan sağlığına zararlı madde tespit edildi. O maden suyu markası market raflarından tek tek toplatılmaya başlandı. Son dönemlerde maden suyu markalarında tespit edilen zararlı maddeler sık sık […]