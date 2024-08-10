Tam Bitti Derken GERİ DÖNÜYOR! Tüm Türkiye İçin 12 Ağustos Uyarısı: Kritik Günler Başladı

Son dakika haberi… Tam bitti derken o tarihte geri dönecek. Tüm Türkiye için uyarı geldi. 12 Ağustos’tan itibaren resmen cayır cayır yakacak. İşte detaylar…

Son dakika haberine göre, Avrupa bugünden itibaren Afrika sıcaklarının etkisi altına giriyor. Türkiye’de ise sıcaklar bitti, poyraz rüzgarları etkili olmaya başladı. Ancak, Avrupa’yı saran sıcak hava dalgası balkanlar üzerinden yurdumuza da gelebilir. Tüm Türkiye için yeni uyarı geldi. Kritik günler başladı.

Artık yazın bitmesine 21 gün kaldı. Bu yıl Haziran ayında başlayan yüksek sıcaklıklar hiç ara vermeden devam etti ve adeta vatandaşa nefes aldırmadı. Bazı illerimizde hava sıcaklıkları zaman zaman 60 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji uzmanları ise önümüzdeki 10 gün boyunca poyraz rüzgarlarının sıcaklıkları kıracağını söylemişti ancak hesaplar yeniden değişti. Hava Forum, X hesabından bugün yaptığı paylaşımla bir kez daha endişelendirdi. Peki sıcaklıklar artacak mı? İşte detaylar…

TAM BİTTİ DEREKEN GERİ DÖNÜYOR

Yüksek sıcaklıklar tam bitti derken geri dönüyor. Sosyal medya üzerinden yayın yapan meteoroloji sayfası Hava Forum Türkiye’yi bekleyen yeni sıcak hava dalgasına ilişkin paylaşım yaptı. Hava Forum tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Avrupa, Afrika sıcakların etkisine giriyor. Buradaki sıcakların bir kısmı Balkanlar üzerinden bize giriş yapabilir. Takipteyiz.”

YAZIN BİTMESİNE 21 GÜN KALDI

Türkiye, bu yıl yazın başlangıcından itibaren yüksek sıcaklıklarla mücadele etti. Bazı illerimizde hava sıcaklıklarının termometrelerde 60 dereceye kadar yükseldiği günler oldu. Ancak, artık yazın bitmesine 21 gün kaldı. Üstelik önümüzdeki 10 gün için de poyraz müjdesi var. Avrupa’dan ülkemiz gelme ihtimali olan yeni sıcak hava dalgası da poyraz sayesinde kırılabilir. O nedenle Türkiye kendini rahat bir şekilde Sonbahar’a atabilir.