Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Magazin

Bahar’ın Yeni Sezon Tarihi Açıklandı

Yayınlanma:
ABONE OL

Show TV’de geçtiğimiz sezona damga vuran dizi Bahar’ın yeni sezon tarihi belli oldu. Bahar dizisi yepyeni oyuncu kadrosu ile ekrana dönecek.

Show TV’de ekrana gelen ve başrollerini Buğra Gülsoy, Demet Evgar Birgül Mehmet yılmazak gibi isimlerin paylaştığı Bahar dizisi yeni sezonu ile heyecanla bekleniyor. Bahar dizisinin merakla beklenen yeni sezon tarihi açıklandı. 2. Sezon çekimleri için 20 Ağustos’ta sete çıkacak olan dizi 17 Eylül Salı günü ekrana dönecek.

BAHAR DİZİSİNE 6 YENİ KARAKTER KATILIYOR

Show TV’de yeni sezonda heyecanla beklenen dizilerden olan Bahar 17 Eylül Salı günü izleyici karşısına çıkacak. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Bahar dizisi yeni sezonda daha güçlü bir hikaye ile gelecek. 6 yeni karakterin de dahil olacağı dizide Oldukça Heyecanlı bir yeni sezon izleyiciyi bekliyor.

author avatar
kader gun
See Full Bio

İlgili Haberler

Magazin
09 Ağustos 2024
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster’den Ayrıldı! İşte Yerine Gelecek İsim

Kenan İmirzalıoğlu, uzun yıllardan beri sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ayrıldı. Peki Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu kim oldu? Kenan İmirzalıoğlu, 2019 yılından bu yana sunucu koltuğunda oturduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ayrıldı. Ünlü oyuncunun yeni sezonda sunuculuk yerine oyunculuğa odaklanmak istediği öğrenildi. Peki Kenan İmirzalıoğlu’nun yerine kim geçti? Kim Milyoner […]

Magazin
09 Ağustos 2024
Survivor 2025’in İlk Yarışmacısı Belli Oldu! Şampiyon Geri Dönüyor

Survivor 2025’in ilk yarışmacısı açıklandı. Eski şampiyon Survivor parkurlarına geri dönüyor. Survivor 2025 kadro çalışmaları Acun Medya tarafından başlatıldı. Geçtiğimiz sezon izlenme oranları konusunda isteneni veremeyen Survivor’da yeni sezon iddialı yarışmacıların olması kararlaştırıldı. Son dönemlerden Nagihan karadere’nin yeniden Survivor’a katılacağı konuşulurken bomba bir isimle Anlaşma sağlandığı ortaya çıktı. İşte Survivor 2025’in ilk yarışmacısı… Tv8’de çok […]

Magazin
08 Ağustos 2024
Icardi’den Wanda’ya büyük şok! Kredi Kartlarını İptal Ettirdi

Galatasaray’ın Arjantinli Yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Icari, ayrılığın acısını kredi kartlarından çıkardı Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu eski eşi Wanda Nara’nın kredi kartlarını bloke ettirerek gündeme geldi. Nara’nın avukatı Ana Rosenfeld, bu durumu doğruladı ve erkeklerin sıkça başvurduğu bir yöntem olduğunu belirtti. Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi […]

Magazin
07 Ağustos 2024
Wanda Nara Tesettüre Girdi Sosyal Medya Yıkıldı! Başörtüsü Takmayı Çok Sevdi

Galatasaray’ın Yıldızı Mauro Icardi ile ayrılık kararı alan Wanda Nara, tesettüre girdi. Wanda Nara’nın başörtülü yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu. Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’den ayrılmaya karar veren Wanda Nara gündemden düşmüyor. Çiftin boşanma aşamasında olduğu doğrulanırken Icardi’nin formsuz durumu da Galatasaray taraftarını İsyan ettiriyor. Sosyal medya hesabından iddialı paylaşımlarına devam eden Wanda Nara […]

Tam Bitti Derken GERİ DÖNÜYOR! Tüm Türkiye İçin 12 Ağustos Uyarısı: Kritik Günler Başladı

Tarım Kredi İndirim Fişeğini Çaktı: Sadece 2 Gün Sürecek!

PlayStation Store’da Fiyatlara Zam Geldi! Erteleyenlere Kötü Haber: Yeni Fiyatlar Cebinizi Yakacak

60-65 Yaş Arası Vatandaşlar ve Öğretmenler İçin Toplu Taşımada Yüzde 25 İndirim

İstanbul Barajları Alarm Vermeye Başladı

Komisyon Onayladı! Asgari Ücrete 4.000 TL Zam GELİYOR