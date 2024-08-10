Bahar’ın Yeni Sezon Tarihi Açıklandı

Magazin 09 Ağustos 2024

Kenan İmirzalıoğlu, uzun yıllardan beri sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ayrıldı. Peki Kim Milyoner Olmak İster’in yeni sunucusu kim oldu? Kenan İmirzalıoğlu, 2019 yılından bu yana sunucu koltuğunda oturduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ayrıldı. Ünlü oyuncunun yeni sezonda sunuculuk yerine oyunculuğa odaklanmak istediği öğrenildi. Peki Kenan İmirzalıoğlu’nun yerine kim geçti? Kim Milyoner […]