Bahar’ın Yeni Sezon Tarihi Açıklandı

Show TV’de ekrana gelen ve başrollerini Buğra Gülsoy, Demet Evgar Birgül Mehmet yılmazak gibi isimlerin paylaştığı Bahar dizisi yeni sezonu ile heyecanla bekleniyor. Bahar dizisinin merakla beklenen yeni sezon tarihi açıklandı. 2. Sezon çekimleri için 20 Ağustos’ta sete çıkacak olan dizi 17 Eylül Salı günü ekrana dönecek.
Show TV’de yeni sezonda heyecanla beklenen dizilerden olan Bahar 17 Eylül Salı günü izleyici karşısına çıkacak. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Bahar dizisi yeni sezonda daha güçlü bir hikaye ile gelecek. 6 yeni karakterin de dahil olacağı dizide Oldukça Heyecanlı bir yeni sezon izleyiciyi bekliyor.
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