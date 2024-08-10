Hasret Bitiyor! Bakan Uraloğlu Açıkladı: İşte Instagram’ın Açılacağı Tarih

Son dakika haberi… Türkiye’de erişim engeli getirilen Instagram için hasret bitiyor. Son düzlüğe girildi, Bakan Uraloğlu Instagram’ın açılacağı tarihi açıkladı.

Türkiye’de 2 Ağustos tarihinden bu yana erişim engeli bulunan Instagram için son dakika haberi geldi. Milyonlarca kişinin beklediği güzel haberi Ulaştırma ve altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu. Peki Instagram açılacak mı? Instagram ne zaman açılacak?

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK

BTK, Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram’a 2 Ağustos tarihinde erişim engeli getirmişti. BTK’nın aldığı bu kararın katalog suçlara uyulmadığı gerekçesiyle alındığı açıklanmıştı. Günlerdir bakanlık ve Instagram arasında görüşmeler devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları ise bir an önce Instagram’ın açılması çağrısında bulunuyor.

Günlerdir süren erişim engeli İsyan ettirirken Ulaştırma ve altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagram kullanıcılarının beklediği haberi duyurdu. Instagram ve hükümet arasında devam eden güncel durumu açıklayan Uraloğlu, “Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz” dedi.