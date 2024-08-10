O Saatlerde Karpuz Yiyenler Dikkat! Asla Yapmayın, Sağlığınız Elden Gidebilir

Yaz aylarının Vazgeçilmez meyvelerinden olan karpuzu o saatlerde tüketmek çok tehlikeli. Uzmanları uyardı, asla yapmayın sağlığınız bozulabilir.

Karpuz, Yaz aylarının en çok tüketilen meyveleri arasında yer alıyor. Ancak birçok kişi gece geç saatlerde karpuz tüketmeyi tercih ediyor. Uzmanlar, gece geç saatlerde karpuz tüketmenin tehlikelerini tek tek açıkladı. Bu alışkanlık sağlığınızda bazı sorunlara yol açabilir. Peki gece geç saatlerde karpuz tüketmek nelere yol açıyor?

Karpuz hem sulu hem de lezzetli olması nedeniyle özellikle yaz aylarında çok tercih edilen meyveler arasında yer alıyor. Fakat her ne kadar su oranı yüksek olsa da Karpuzda şeker oranında son derece yüksek. O sebeple Uzmanlar, gece geç saatlerde karpuz tüketmeyi önermiyor. Çünkü gece karpuz tüketmek mesane ve idrar yolları üzerinde olumsuz etkilere sebep olabiliyor.

O SAATLERDE ASLA KARPUZ YEMEYİN

Uzmanlara göre gece geç saatlerde karpuz tüketmek idrar üretimini arttırıyor. Bunun nedeni ise karpuzun yüksek su içermesi oluyor. Gece geç saatlerde karpuz tüketen kişiler sık sık idrara çıkma ihtiyacı duyarken özellikle mesane sorunlarını da ortaya çıkarabiliyor. Uzmanlar aynı zamanda karpuzun diüretik bir etkiye sahip olduğunu belirterek geç saatlerde tüketilmesi durumunda uyku sorunlarına da yol açabileceğini söylüyor.

İNSÜLİN SEVİYELERİNİ ARTTIRABİLİR

Karpuz su bakımından zengin olsa da şeker içeriği de son derece yüksek. O nedenle gece metabolizmayı etkileyerek insülin seviyelerini arttırabiliyor. İnsülin seviyelerinde ortaya çıkan bu dengesizlik ise özellikle diyabet hastaları için olumsuz sonuçlar yaratabiliyor. Uzmanlar, glisemike indeksi yüksek bir meyve olan karpuzu gece tüketmenin kan şekerini hızlı bir şekilde yükselteceğini belirtiyor.