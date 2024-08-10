1800 Gün Prim ile 12.500 TL Emekli Maaşı! SGK’dan Yaş Şartsız, EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı

Yaş şartsız, EYT’siz yeni erken emeklilik fırsatı geldi. 1800 gün primi olana hemen emekli maaşı bağlanıyor. İşte detaylar…

SGK’dan yeni erken emeklilik reçetesi çıktı. Yaş şartsız, EYT’siz emekli olma formülü bulundu. Yeni emeklilik sistemi ile sadece 1800 gün primi olana emekli maaşı bağlanıyor. Üstelik de başka koşul yok. Yeni düzenleme kabul edildi, yürürlüğe girdi. Bu yöntemle emekli olanlar en az 12.500 TL emekli maaşı alıyor. Peki Yaş Şartsız, EYT’siz Erken emeklilik kimleri kapsıyor. İşte son dakika yeni erken emeklilik fırsatları…

SGK’dan erken emeklilik bekleyenler için sürpriz bir açıklama geldi. Yeni düzenleme ile birlikte emeklilik artık Milyonlarca kişi için kolaylaştı. Esnek emeklilik fırsatları, özel durumu olan çok sayıda vatandaşı bekliyor. Yeni düzenleme sonrasında 1800 gün primi olan çok sayıda kişi, yaş şartsız emeklilik hakkı ile buluşuyor. Peki yeni erken emeklilik koşulları neler? 1800 gün prim ile erken emeklilik fırsatından kimler yararlanabilir?

SGK’DAN KOLAY EMEKLİLİK DUYURUSU

EYT’yi kaçıranlar için yeni ve kolay bir emeklilik formülü daha SGK tarafından duyuruldu. Erken yaşta emekli olmak isteyenler 1800 gün prim ile erken emeklilik fırsatını değerlendirebilir. Ancak bu yöntem Sadece özel durum olan vatandaşlar için sunuluyor. SSK ve bağ-kurlu çalıştığı sırada iş kazası ya da meslek hastalığı gibi bir durum yaşayan ve çalışma gücünü %60 ve üstü oranında kaybeden kişiler malulen emeklilik hakkına sahip oluyor.

YAŞ ŞARTSIZ 1800 GÜNLE EMEKLİLİK

SGK’dan yapılan açıklamaya göre yaş şartsız 1800 günle emekli olmak için çalışma gücünü %60 ve oranında kaybetmek ve bunu da bir doktor raporu ile belgelemek gerekiyor. Yani malulen emeklilik için aranan şartların yerine getirilmesi isteniyor. Malulen emeklilikte en önemli şart Çalışma hayatı sırasında iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle çalışma gücünü belli bir oran ve üstünde kaybetmiş olmak ve aynı zamanda 1800 gün prim ödemesi yapmış olmak. Bu şartları Taşıyan vatandaşlar malulen emekli olmak için SGK’ya başvuru yapabiliyor.

HEMEN 12.500 TL EMEKLİ MAAŞI BAĞLANIYOR

SGK’ya malulen emeklilik dilekçesi verenler için inceleme süreci hızlı bir şekilde tamamlanıyor. En fazla 10 gün süren incelemeler sonucunda malulen emekliliğin uygun bulunması halinde SGK hemen en az 12.500 TL emekli maaşı bağlıyor. Malulen emeklilik ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız SGK’nın il veya ilçe merkezlerini ziyaret edebilir ya da resmi internet sitesi üzerinden malulen emeklilik şartlarını öğrenebilirsiniz.