Inditex Türkiye’den Çekiliyor mu? Şirketten Resmi Açıklama Geldi

Zara, Bershka, Massimo Dutti gibi markaları bünyesinde barındıran İspanyol moda devi Inditex’in Türkiye’den çekileceği iddiaları üzerine şirket yetkililerinden net bir açıklama geldi. Türkiye’nin stratejik önemi ve gelecekteki yatırımlar planlandı.

Son dönemde Inditex’in Türkiye’den çekileceğine dair söylentiler moda dünyasında yankı buldu. Ancak, Zara, Massimo Dutti, Bershka gibi popüler markaların da yer aldığı Inditex grubu, bu iddialara yönelik net bir yanıt vererek, Türkiye pazarındaki varlığını sürdüreceğini duyurdu.

INDİTEX’TEN TÜRKİYE’YE GÜVEN MESAJI

Inditex yetkilileri, Türkiye’nin grubun en büyük üçüncü tedarikçisi olduğunu ve bu ülke ile uzun vadeli iş birliklerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti. Pandemi sonrası Türkiye’ye yapılan alımların arttığını vurgulayan yetkililer, Türkiye’nin coğrafi avantajları ve güçlü üretim altyapısı sayesinde, Inditex’in küresel tedarik zincirinde önemli bir yer tuttuğunu ifade ettiler.

Stratejik Önemi: Türkiye’nin Inditex için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten yetkililer, bu güçlü bağın devam edeceğini ve çekilme söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdiler.

YENİ MAĞAZA AÇILIŞLARI VE YATIRIMLAR

İspanyol moda devi, Türkiye pazarına olan bağlılığını bir kez daha teyit ederek, 2024 yılı içerisinde Türkiye’deki mağaza ağını genişletme ve mevcut mağazaları yenileme planlarını duyurdu.

Mağaza Yenileme ve Açılışlar: 2024 yılında 14 mağazanın yenilenmesi ve 10 yeni mağazanın açılması planlanıyor. Bu adımlar, Inditex’in Türkiye pazarındaki varlığını daha da güçlendirme hedefini ortaya koyuyor.

Yatırım Memnuniyeti: Yetkililer, Türkiye’ye yapılan yatırımlardan memnuniyet duyduklarını ve Türkiye’nin, Inditex’in küresel büyüme stratejisinde kritik bir rol oynadığını vurguladılar.