TBMM’den Emeklilere 4000 TL Ek Para Müjdesi! 18.15’te Açıklandı: Her Ay İLAVE ÖDEME Verilecek

SSK BAĞ-KUR 4c emeklisi için TBMM’den yeni ek para müjdesi geldi. Yeni onaylanan destek paketi kapsamında milyonlarca emekliye maaşa ek 4.000 TL kira desteği verilecek. Bu destek ödemesi TBMM kararıyla düzenli olarak yapılacak. Böylece Dar gelirli ve kirada oturan emekliler ekonomik anlamda rahatlatılacak. Peki emekliye kira desteği ne zaman başlıyor? Emekliye 4 bin TL ek para ödemesi ne zaman yapılacak?
Temmuz ayında milyonlarca emeklinin maaşı değişti ancak zam oranları beklenen kadar yüksek olmadı. O nedenle Alım gücü iyiden iyiye düşen emekliler devletten yeni destek paketleri bekliyordu. SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisinin yüzünü güldürecek destek paketi TBMM kararıyla geldi. Emekliye her ay 4000 TL Ek ödeme verilecek. Yeni ek ödeme kira yardımı olarak yapılacak. Peki emekliye kira yardımı ne zaman başlıyor? Hangi emekliler kira yardımı alabilir?
Türkiye’de 16 milyonu Aşkın emekli Vatandaş ne yazık ki zamların düşük kalması sebebiyle büyük bir geçim sıkıntısı yaşıyor. Türkiye’nin en büyük sosyal grubu olan emekliler 12.500 TL gibi bir maaşla hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Özellikle kirada oturan emekliler için bu durum büyük bir soruna yol açıyor. O nedenle yeni destek paketleri de tek tek devreye girmeye başladı. Emekliler için önemli desteklerden biri de kira yardımı olacak. Uzun süreden beri konuşulan kira yardımı Nihayet hayata geçiyor. Son kararı artık TBMM verecek.
AK Parti tarafından hazırlanan yeni destek paketi kapsamında emeklilere kira yardımı 4000 TL olarak belirlendi. Ancak bu yardım ödemesinden tüm emekliler faydalanamayacak. Kira yardımı için Dar gelirli emekli olmak gerekiyor. Yani hem kirada yaşıyor olmak hem de en düşük emekli maaşı alıyor olmak kira yardımı için aranan şartlar arasında yer alıyor.
Emekliye kira yardımı TBMM’ye torba yasa maddeleri arasında sunuldu. Ancak TBMM Bu maddeleri görüşemeden tatile girdi. O nedenle de emekliye kira yardımı Ekim ayına kaldı. SSK bağ-kur 4C ayrımı olmadan verilmesi planlanan kira yardımının Ekim ayında TBMM tatili bittikten sonra gündeme geleceği öğrenildi. Milyonlarca emekli yüksek kiralar nedeniyle zaten zor günler Yaşarken bir an önce bu yardım ödemesinin onaylanmasını bekliyor.
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