3 Kamu Bankası BORÇLARI SİLİYOR! Cumhurbaşkanı Borç Kapatma Kredisi Onaylandı

Cumhurbaşkanı borç kapatma kredisi müjdesi geldi. 3 kamu bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine harekete geçerek vatandaşların borç yükünü hafifletecek yeni kampanyayı duyurdu. Ziraat bankası Vakıfbank ve Halkbank 100.000 TL’ye kadar borç kapatma kredisi verecek. Borcu olan milyonlarca vatandaş 3 kamu bankasına giderek borçlarını tek çatı altında toplama ve hızlı şekilde ödeme fırsatına sahip olacak. Peki borç kapatma kredisi şartları neler? Cumhurbaşkanı borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Türkiye’nin köklü kamu bankaları Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine harekete geçti. Borcu olan vatandaşları borç yükünden kurtaracak yeni borç kapatma kredisi kamu bankaları tarafından duyuruldu. 3 kamu bankası, başvuru yapan ve şartları sağlayan vatandaşlara 100.000 TL’ye kadar borç kapatma kredisi imkanı verecek. Peki borç kapatma kredisi şartları neler? Kimler borç kapatma kredisi alabilir?
Borcu olan vatandaşları rahatlatacak açıklamayı kamu bankaları yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine harekete geçen kamu bankaları, başka bankalara borcu olan ve tek bir çatı altında toplayan vatandaşlar için borç kapatma kredisi kampanyası başlattı. 100.000 TL’ye kadar borcu olanlar, bu borçlarını kamu bankaları çatısı altında toplayarak hem kolay hem de düşük faiz oranı ile ödeme fırsatını elde edecek.
Ziraat bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan yeni borç kapatma kredisinin başvuru şartları da belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve 18 yaş üstü olan vatandaşlar başka bankalara olan borçlarını kamu bankalarına taşıyarak borç kapatma kredisinden yararlanabilecek. Ayrıca borç kapatma kredisi kampanyasından faydalanmak için bankaların kara listesinde olmamak gerekiyor. Bunun dışında kredi notu düşük olsa bile borç kapatma kredisi kullanmak mümkün.
Cumhurbaşkanı borç kapatma kredisi onayı ile birlikte kamu bankaları harekete geçerek borç kapatma kredisi kampanyasının detaylarını açıkladı. Kampanyadan yararlanmak isteyenler ziraat bankası Vakıfbank ya da Halkbank şubelerine giderek başvuru işlemlerini yapabilecek. Başvurular sadece şube ortamında gerçekleşecek. Vatandaşlar borçlarını 3 kamu bankasına taşıyarak uzun vade seçenekleri ve düşük faiz oranı ile 100.000 TL’ye kadar borç kapatma kredisi kullanabilecek.
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