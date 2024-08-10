İstanbul’un O İlçesinde Yaşayanlar Dikkat: Adeta Bardaktan Boşanırcasına Yağış Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, 11 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul’un 39 ilçesinde farklı hava koşulları bekleniyor. Özellikle Çatalca’da gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
İstanbul’un geniş coğrafyasında hava durumu, yarın için oldukça dikkat çekici farklılıklar gösteriyor. 11 Ağustos 2024 günü, İstanbul genelinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Çatalca’da gök gürültülü sağanak yağışlar öne çıkıyor.
Çatalca’da yarın sabah saatlerinden itibaren başlaması beklenen sağanak yağışlar, gün boyunca aralıklarla devam edecek. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı ilçede, zaman zaman şimşeklerin de görülebileceği bildirildi. Yağışlar yerel olarak kuvvetli olabileceği için Çatalca’da yaşayanların dışarı çıkarken yanlarında şemsiye bulundurmaları ve su birikintilerine dikkat etmeleri öneriliyor.
İstanbul’un geri kalan bölgelerinde ise daha ılıman bir hava bekleniyor. Gün boyunca parçalı bulutlu geçecek olan İstanbul’da sıcaklıklar, en düşük 20 derece, en yüksek ise 34 derece olarak tahmin ediliyor. Yüksek sıcaklıklar özellikle öğle saatlerinde hissedilecek, bu nedenle dışarıda uzun süre kalacak olanların bol su tüketmeleri ve güneşten korunmaları tavsiye ediliyor.
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