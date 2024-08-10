SON DAKİKA! Instagram bu akşam açılıyor

Son dakika haberine göre Instagram yasağı bitti. Instagram’a tam erişim bu geceden itibaren açılıyor.
BAKAN AÇIKLADI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından bir canlı yayın açarak Instagram ile anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Instagram’ın Türkiye’nin şartlarını kabul ettiğini belirterek erişim engelinin kaldırıldığını açıkladı.
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