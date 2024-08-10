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SON DAKİKA! Instagram bu akşam açılıyor

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Son dakika haberi… Instagram bu akşam açılıyor. Türkiye ve Instagram arasında anlaşma sağlandı.

Son dakika haberine göre Instagram yasağı bitti. Instagram’a tam erişim bu geceden itibaren açılıyor.

BAKAN AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından bir canlı yayın açarak Instagram ile anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Instagram’ın Türkiye’nin şartlarını kabul ettiğini belirterek erişim engelinin kaldırıldığını açıkladı.

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Merve Aydın
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