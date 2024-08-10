Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel

Yarın 13.00’te başlayacak 19.00’a Kadar Hiç Durmayacak! İl il uyarı yapıldı

Yayınlanma:
ABONE OL

Son dakika haberi… Meteoroloji’den 5 il için kritik uyarı geldi. O illerde yaşayanlar yarın 13:00 ile 19:00 saatleri arasında tedbirli olsun.

Son dakika haberine göre yarın 5 ilde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, saat vererek uyarı yaptı. Özellikle saat 13.00 ile 19.00 arasında yağış kuvvetli olacak. İl il uyarı yapan Meteoroloji, yağış sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların da tedbirli olmalarını istedi. İşte yarın sağanak yağış beklenen iller…

O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış beklenen illeri açıkladı. Özellikle yarın Düzce, Karabük, Çankırı, Kırıkkale çevreleri ile Bolu’nun kuzey kesimlerinde yağışlar gökgürültülü ve kuvvetli olacak. Meteoroloji’den yapılan açıklamada vatandaşların yağış sırasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

author avatar
kader gun
See Full Bio

İlgili Haberler

Genel
10 Ağustos 2024
İstanbul’un O İlçesinde Yaşayanlar Dikkat: Adeta Bardaktan Boşanırcasına Yağış Geliyor

11 Ağustos 2024 İstanbul Hava Durumu: Çatalca’da Sağanak Yağış Bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, 11 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul’un 39 ilçesinde farklı hava koşulları bekleniyor. Özellikle Çatalca’da gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul’un geniş coğrafyasında hava durumu, yarın için oldukça dikkat çekici farklılıklar gösteriyor. 11 Ağustos 2024 günü, İstanbul genelinde parçalı […]

Genel
10 Ağustos 2024
Inditex Türkiye’den Çekiliyor mu? Şirketten Resmi Açıklama Geldi

Zara, Bershka, Massimo Dutti gibi markaları bünyesinde barındıran İspanyol moda devi Inditex’in Türkiye’den çekileceği iddiaları üzerine şirket yetkililerinden net bir açıklama geldi. Türkiye’nin stratejik önemi ve gelecekteki yatırımlar planlandı. Son dönemde Inditex’in Türkiye’den çekileceğine dair söylentiler moda dünyasında yankı buldu. Ancak, Zara, Massimo Dutti, Bershka gibi popüler markaların da yer aldığı Inditex grubu, bu iddialara […]

Genel
10 Ağustos 2024
O Saatlerde Karpuz Yiyenler Dikkat! Asla Yapmayın, Sağlığınız Elden Gidebilir

Yaz aylarının Vazgeçilmez meyvelerinden olan karpuzu o saatlerde tüketmek çok tehlikeli.  Uzmanları uyardı, asla yapmayın sağlığınız bozulabilir. Karpuz, Yaz aylarının en çok tüketilen meyveleri arasında yer alıyor. Ancak birçok kişi gece geç saatlerde karpuz tüketmeyi tercih ediyor. Uzmanlar, gece geç saatlerde karpuz tüketmenin tehlikelerini tek tek açıkladı. Bu alışkanlık sağlığınızda bazı sorunlara yol açabilir. Peki […]

Genel
10 Ağustos 2024
Hasret Bitiyor! Bakan Uraloğlu Açıkladı: İşte Instagram’ın Açılacağı Tarih

Son dakika haberi… Türkiye’de erişim engeli getirilen Instagram için hasret bitiyor. Son düzlüğe girildi, Bakan Uraloğlu Instagram’ın açılacağı tarihi açıkladı. Türkiye’de 2 Ağustos tarihinden bu yana erişim engeli bulunan Instagram için son dakika haberi geldi. Milyonlarca kişinin beklediği güzel haberi Ulaştırma ve altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu. Peki Instagram açılacak mı? Instagram ne zaman açılacak? […]

3 Kamu Bankası BORÇLARI SİLİYOR! Cumhurbaşkanı Borç Kapatma Kredisi Onaylandı

Emekliye Yüzde 10.64 EK ZAM Hayırlı Olsun! Tarih Verildi

TBMM’den Emeklilere 4000 TL Ek Para Müjdesi! 18.15’te Açıklandı: Her Ay İLAVE ÖDEME Verilecek

WhatsApp’ta ŞOK Yasak! Artık Yapılamayacak

1800 Gün Prim ile 12.500 TL Emekli Maaşı! SGK’dan Yaş Şartsız, EYT’siz Erken Emeklilik Fırsatı

Bahar’ın Yeni Sezon Tarihi Açıklandı