Yarın 13.00’te başlayacak 19.00’a Kadar Hiç Durmayacak! İl il uyarı yapıldı

Son dakika haberine göre yarın 5 ilde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, saat vererek uyarı yaptı. Özellikle saat 13.00 ile 19.00 arasında yağış kuvvetli olacak. İl il uyarı yapan Meteoroloji, yağış sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların da tedbirli olmalarını istedi. İşte yarın sağanak yağış beklenen iller…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış beklenen illeri açıkladı. Özellikle yarın Düzce, Karabük, Çankırı, Kırıkkale çevreleri ile Bolu’nun kuzey kesimlerinde yağışlar gökgürültülü ve kuvvetli olacak. Meteoroloji’den yapılan açıklamada vatandaşların yağış sırasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
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