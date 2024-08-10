Yarın 13.00’te başlayacak 19.00’a Kadar Hiç Durmayacak! İl il uyarı yapıldı

Genel 10 Ağustos 2024

Yaz aylarının Vazgeçilmez meyvelerinden olan karpuzu o saatlerde tüketmek çok tehlikeli. Uzmanları uyardı, asla yapmayın sağlığınız bozulabilir. Karpuz, Yaz aylarının en çok tüketilen meyveleri arasında yer alıyor. Ancak birçok kişi gece geç saatlerde karpuz tüketmeyi tercih ediyor. Uzmanlar, gece geç saatlerde karpuz tüketmenin tehlikelerini tek tek açıkladı. Bu alışkanlık sağlığınızda bazı sorunlara yol açabilir. Peki […]