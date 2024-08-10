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12 Ağustos’tan Sonra Tüm Emeklilere 10.000 TL EKSTRA ÖDEME Yatacak! Şimdi Müjdelendi

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Emeklilere 12 Ağustos’tan sonra ekstra ödeme müjdesi geldi. SSK, Bağ-Kur, 4C’li emekli olan herkes alabiliyor. Şimdi müjde geldi.

Milyonlarca emekliye akşam müjdesi geldi. Emekli maaşı alanlar için 10.000 TL ekstra ödeme sürprizi var. SSK, Bağ-Kur, 4C ayrımı yok. Sadece başvuru şartı aranıyor. Başvuru yapan emeklilere maaşa ek 10.000 TL ekstra ödeme veriliyor. Peki başvurular nasıl yapılacak? Emekliye ek ödeme şartları neler? İşte emekliye karşılıksız ve geri ödemesiz ek para detayları…

Emekliler için Temmuz ayı peş peşe zam haberleriyle geçse de ne yazık ki zam oranları tatmin edici olmadı. Açlık sınırının 19 bin TL’yi aştığı Türkiye’de en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlendi. Bu nedenle de milyonlarca emekli hükümete karşı tepkili. Emeklilerin yüzünü güldürecek haberi ise kamu bankaları açıkladı. Nakit ihtiyacı olan milyonlarca emekliye kamu bankaları tarafından ek para verilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın emekliler için promosyon ücreti arttı. Ortalama 10.000 TL ek ödeme tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz verilirken, aynı zamanda emekli maaş aralığına göre promosyon ücretleri de değişiyor. İşte emekliye 12 Ağustos’tan itibaren yapılacak yeni ek ödeme ve şartlar…

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EMEKLİLERE EK ÖDEME JESTİ GELDİ

Yeni ek ödeme jesti emekliler için geldi. Kamu bankaları, 12 Ağustos’tan itibaren emekli maaşını taşıyan tüm emeklilere ek para ödemesi yapacak. Ek ödeme miktarı ise maaş aralığına göre değişiyor. En az 8000, en fazla 12000 TL olacak şekilde ek para ödemesi yapan devlet bankaları ortalama 10 bin TL veriyor. Emekliler için bu ödeme tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olarak yapılıyor. Herhangi bir ek koşul da yok. Sadece 3 yıllığına emekli maaşınızı seçtiğiniz kamu bankasına taşımanız yetiyor.

MAAŞ TAŞIMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emeklilere daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek adına online bankacılık hizmetlerini geliştirdi. Artık emekliler banka şubesine gitmeden maaş taşıma başvurusu yapabiliyor. Kamu bankalarının mobil bankacılık uygulamalarını cep telefonunuza indirerek “Yeni müşteri olmak istiyorum” seçeneğine tıkladıktan sonra tüm işlemlerinizde dijital asistan sizlere yardımcı olacak. İsteyen emekliler en yakın şubeye de başvuru yapabilir.

EMEKLİYE EKSTRA AVANTAJLAR DA VAR

Emekliler, maaş almak için kamu bankalarını tercih etmeleri halinde bir çok ekstra avantajın da sahibi oluyor.  Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, başta emekli kredisi paketleri olmak üzere emekli müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir çok özel ayrıcalık sunuyor. Kamu bankalarının emeklilik paketleri ile ilgili bilgi almak için web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

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Merve Aydın
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