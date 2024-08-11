Yağış Geliyor! Meteoroloji İl İl Açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Ağustos 2024 Pazar hava durumu tahmin raporunu duyurdu. Bugün Türkiye’nin birçok ilinde sağanak yağış bekleniyor. Peki hangi illerde yağmur var? İstanbul Ankara İzmir’de yağış var mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde bugün hava parçalı bulutlu ve çok bulutlu olacak. Akdeniz’in iç kesimleri, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ardahan Kars Tokat Iğdır Ağrı Osmaniye Kahramanmaraş’ın batısı ve Hatay’ın kıyı kesimleri yağışlı olacak. Erzurum’un Güney ve doğusu ile Van’ın kuzey ve doğusunda ve yine Kırklareli’nin Karadeniz’e bakan kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun diğer bölgeleri ise açık ve az bulutlu olacak.
Bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak.
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