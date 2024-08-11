Zamlı Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi! 9077 TL Yardım Parası Hesaplara Geçiyor

Son dakika haberi… Ağustos 2024 zamlı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı. Peki evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? 9077 TL yardım parası ne zaman yatacak?

Sosyal yardım alan vatandaşlar için zam kararı Temmuz ayında çıksa da ilk zamlı ödemeler Ağustos ayında hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı da o ödemelerden biri. Çok sayıda kişinin yararlandığı evde bakım maaşı ödemeleri bu ay itibariyle yeni zamlı miktar üzerinden hesaplara aktarılacak. Peki Ağustos 2024 zamlı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Ağustos 2024 evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? İşte evde bakım maaşı Ağustos ayı ödeme takvimi…

AĞUSTOS 2024 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşı, başvuru şartlarını taşıyan ve başvurusu onaylanan hak sahiplerine her ay düzenli olarak yatıyor. Temmuz ayında memur maaş katsayısına yapılan artışla evde bakım maaşına da zam gelmişti. Ancak zamlı evde bakım maaşı ilk kez Ağustos ayında hesaplara yatacak.

Ağustos 2024 evde bakım maaşı yatan iller listesi de bu nedenle merak konusu. Şu anda evde bakım maaşı yatan iller açıklanmadı. Çünkü ödemeler 15 Ağustos’ta başlayacak ve 30 Ağustos’ta tamamlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önümüzdeki hafta içinde evde bakım maaşı ödeme günlerini duyurması bekleniyor.

İLGİLİ HABER İntibak Yasası Emekliye Hayırlı Olsun: 2000 Sonrası Emeklilere İLAVE İNTİBAK ZAMMI Gelecek

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı Ocak – Temmuz döneminde 7908 TL olarak ödeniyordu. Temmuz ayında memur maaş kat sayısına yüzde 19,31 oranında zam gelmesiyle birlikte evde bakım maaşı da değişti. Yeni zamlı evde bakım maaşı 9077 TL oldu. Yani Ağustos ayından itibaren evde bakım maaşı alanlar 9077 TL ödeme alacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Evde bakım maaşı, Türkiye’de bakıma muhtaç, ağır engelli veya kronik hastalığı bulunan bireylerin bakımını üstlenen kişilere verilen maddi destektir. Bu maaş, engelli bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olan ve onların bakımını üstlenen aile üyelerine veya yakınlarına ödenir.

Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirli şartlar çerçevesinde verilir. Bu maaşı alabilmek için öncelikle engelli bireyin sağlık raporu ile “ağır engelli” olduğunun belgelenmesi gereklidir. Ayrıca, hanenin gelir durumuna da bakılır; gelir kriterleri sağlandığı takdirde bu maaş ödenir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı başvurusu, bakıma muhtaç ağır engelli bireylerin bakımını üstlenen kişilere yönelik bir destek programıdır. Başvuruyu yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Gerekli Belgeleri Hazırlayın:

Engelli Sağlık Kurulu Raporu: Bakımı yapılacak kişinin “ağır engelli” olduğuna dair sağlık kurulu raporu (raporda %50 ve üzeri engel oranı ve “ağır engelli” ibaresi bulunmalıdır).

Gelir Beyanı: Ailede kişi başına düşen gelirin, belirlenen asgari sınırın altında olduğunu gösteren belgeler.

Kimlik Belgeleri: Bakımı yapılacak kişinin ve bakımı üstlenecek kişinin nüfus cüzdanları.

Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Nüfus müdürlüğünden alınabilir.

İkametgâh Belgesi: Bakımı yapılacak kişinin ve bakıcı kişinin ikamet belgeleri.

Başvuru Yapılacak Yer:

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: Başvurular, engelli bireyin ikamet ettiği ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne yapılır.

Sosyal Hizmet Merkezleri: Ayrıca ilçelerde bulunan Sosyal Hizmet Merkezleri üzerinden de başvuru yapılabilir.

Başvuru Süreci:

Başvuru Formu: İl müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezine giderek başvuru formunu doldurun.

Belgelerin Teslimi: Gerekli belgelerle birlikte başvuru formunu teslim edin.

Değerlendirme Süreci: Başvurunuz, ilgili kurum tarafından değerlendirilir. Gerekli görülürse evde inceleme yapılabilir.

Onay Süreci: Başvurunuz onaylandığında, size bu durum yazılı olarak bildirilir ve maaş bağlanır.

Başvuru Sonrası Takip:

Sonuçların Takibi: Başvurunun değerlendirme süresi birkaç hafta sürebilir. Sonuçları, başvuru yaptığınız kuruma giderek ya da e-Devlet sistemi üzerinden takip edebilirsiniz.

Başvuru sırasında eksik belge sunulması durumunda, başvuru süreciniz uzayabilir. Bu nedenle tüm belgelerin eksiksiz olduğundan emin olun. Ayrıca, evde bakım maaşı başvurusu yaparken hanenizdeki kişi başına düşen gelir sınırını dikkate almanız önemlidir; bu sınırı aşmanız durumunda başvurunuz reddedilebilir.