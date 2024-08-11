Borsada Bu 3 Hisseyi Alan İhya Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Hisseleri

Borsa İstanbul’da 5-9 Ağustos 2024 tarihleri arasında yatırımcısına en çok kazandıran hisseler açıklandı. Katılımevim Tasarruf Finansman, Batıçim Batı Anadolu Çimento ve Türk Hava Yolları haftanın en çok kazandıran hisseleri arasında yer aldı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 5-9 Ağustos işlem haftasında yüzde 5,40 değer kaybederek haftayı 9.907,38 puan seviyesinden kapattı. Endeks, haftanın en düşük 9.733,35 puan seviyesine inerken, en yüksek 10.193,88 puan seviyesine ulaştı.
Hafta boyunca yatırımcılarına en çok kazandıran hisseler sırasıyla şu şekilde:
Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV): Haftalık yüzde 22,95 değer kazandı.
Batıçim Batı Anadolu Çimento (BTCIM): Haftalık yüzde 4,73 değer kazandı.
Türk Hava Yolları (THYAO): Haftalık yüzde 3,52 değer kazandı.
Borsa İstanbul’da En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Aynı hafta içerisinde yatırımcılarına en çok kaybettiren hisseler ise şunlar oldu:
Kontrolmatik Teknoloji (KONTR): Haftalık yüzde 15,97 değer kaybetti.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK): Haftalık yüzde 12,69 değer kaybetti.
Türkiye İş Bankası (ISCTR): Haftalık yüzde 12,45 değer kaybetti.
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