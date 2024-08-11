Kırmızı Kod Verildi! Bugün ve Yarın O İllerde Adeta Gök Yarılacak: Herkes Tedbirli Olsun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun çeşitli bölgeleri için yoğun yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Bazı iller için kırmızı kod verildi. İşte hava durumu tahminleri ve dikkat edilmesi gerekenler…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların devam ettiğini ancak bazı bölgelerde yoğun yağış ve kuvvetli rüzgarların etkili olacağını duyurdu. Özellikle Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çeşitli uyarılar yapıldı.

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, Kırklareli’nin Karadeniz’e bakan kıyı kesimleri ve Tekirdağ’ın doğu bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar, güney kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 32°C.

Kırklareli: Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı, sıcaklık 33°C.

Edirne: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 37°C.

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor.

İzmir: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 37°C.

Muğla: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 38°C.

Denizli: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 38°C.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi’nde iç kesimlerde parçalı bulutlu, Toroslar mevkii ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Antalya: Az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı, sıcaklık 37°C.

Adana: Parçalı bulutlu, Toroslar mevkiinde yerel sağanak yağışlı, sıcaklık 37°C.

Hatay: Kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı, sıcaklık 32°C.

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetlice rüzgar esmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 32°C.

Çankırı: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 35°C.

Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 32°C.

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi’nde öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzurum’un güney ve doğu kesimlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı, sıcaklık 28°C.

Kars: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı, sıcaklık 25°C.

Malatya: Az bulutlu, sıcaklık 36°C.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 41°C.

Gaziantep: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 39°C.