6 Gün Sonra BAŞLIYOR! Bu Hafta BİM’den Dev İndirim Fırsatları Geliyor

BİM 16 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta cuma günü gelecek indirim fırsatları belli oldu. Türkiye’de en büyük market zincirlerinden biri olan ve her zaman da ekonomik fiyatları ile dikkat çeken ünlü marketler zincirinde yine bomba fırsatlar tüketicilerle buluşacak. Yeni BİM aktüel kataloğu ile gelecek indirimli ürünler son derece ekonomik fiyatlara sahip. Ayrıca çok kaliteli ürünlerde tüketicilerle buluşmayı bekliyor. Peki bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? 16 Ağustos BİM aktüel kataloğu 2024 indirim listesi haberimizde…
BİM Aktüel 16 Ağustos 2024 indirimleri yayınlandı. Birçok tüketicinin yakından takip ettiği BİM Market indirim kampanyasında yine çok cazip fiyatlı ve kaliteli ürünler raflara gelecek. Yeni Bim kataloğu içinde öne çıkan indirimli ürün fırsatları şöyle:
Dikey Elektrikli Süpürge: 849 TL
Yüz Temizleme Fırçası 6’sı 1 Arada: 2.675 TL
Wag Maşası (32mm) Psc43: 399 TL
16 Uçlu Kulak Temizleme Seti Pbs507: 49 TL
Göz Altı Masaj Aleti Pbs512: 99 TL
Smart Tartı: 329 TL
Saç Sakal Düzeltme Makinesi: 249 TL
Saç Sakal Kesme Makinesi: 375 TL
Erkek Vücut Bakım Seti: 499 TL
Motosiklet Gps Takip Cihazı: 3.975 TL
Tws Kulaklık Pbs210: 299 TL
Tws Kulaklık Pbs206: 219 TL
BİM Aktüel katalog indirimleri Bir hafta boyunca geçerli olacak. 6 gün sonra başlayan büyük indirim fırsatlarını kaçırmak istemiyorsanız Sabah saatlerinde BİM Markete uğramayı ihmal etmeyin.
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