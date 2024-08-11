6 Gün Sonra BAŞLIYOR! Bu Hafta BİM’den Dev İndirim Fırsatları Geliyor

Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta gelecek indirimli ürünlerin listesi belli oldu. BİM indirimleri 6 gün sonra başlıyor. Kaçırılmayacak fırsat ürünlerinin listesi haberimizde…

BİM 16 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta cuma günü gelecek indirim fırsatları belli oldu. Türkiye’de en büyük market zincirlerinden biri olan ve her zaman da ekonomik fiyatları ile dikkat çeken ünlü marketler zincirinde yine bomba fırsatlar tüketicilerle buluşacak. Yeni BİM aktüel kataloğu ile gelecek indirimli ürünler son derece ekonomik fiyatlara sahip. Ayrıca çok kaliteli ürünlerde tüketicilerle buluşmayı bekliyor. Peki bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? 16 Ağustos BİM aktüel kataloğu 2024 indirim listesi haberimizde…

16 AĞUSTOS BİM AKTÜEL KATALOĞU YAYINLANDI

BİM Aktüel 16 Ağustos 2024 indirimleri yayınlandı. Birçok tüketicinin yakından takip ettiği BİM Market indirim kampanyasında yine çok cazip fiyatlı ve kaliteli ürünler raflara gelecek. Yeni Bim kataloğu içinde öne çıkan indirimli ürün fırsatları şöyle:

Dikey Elektrikli Süpürge: 849 TL

Yüz Temizleme Fırçası 6’sı 1 Arada: 2.675 TL

Wag Maşası (32mm) Psc43: 399 TL

16 Uçlu Kulak Temizleme Seti Pbs507: 49 TL

Göz Altı Masaj Aleti Pbs512: 99 TL

Smart Tartı: 329 TL

Saç Sakal Düzeltme Makinesi: 249 TL

Saç Sakal Kesme Makinesi: 375 TL

Erkek Vücut Bakım Seti: 499 TL

Motosiklet Gps Takip Cihazı: 3.975 TL

Tws Kulaklık Pbs210: 299 TL

Tws Kulaklık Pbs206: 219 TL

BİM Aktüel katalog indirimleri Bir hafta boyunca geçerli olacak. 6 gün sonra başlayan büyük indirim fırsatlarını kaçırmak istemiyorsanız Sabah saatlerinde BİM Markete uğramayı ihmal etmeyin.