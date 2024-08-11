49 50 54 56 Yaşında Emeklilik Formülü! SGK SSK Bağ-Kurlu Milyonlarca Kişiye Erken Emeklilik

Yeni erken emeklilik çizelgesi çıktı. SGK SSK, BAĞ-KUR’lu Milyonlarca kişi artık 49 50 54 56 yaşında emekli olabilecek.

EYT yasası sayesinde çok sayıda vatandaş yaş şartı olmadan erken emeklilik imkanını yakaladı. Ancak EYT’de prim gün sayısı şartı ve aynı zamanda yıl şartı konulması nedeniyle bu fırsatı kaçıranlar da oldu. O sebeple çok sayıda çalışan emeklilik yaşını öne çekmek için yeni formülleri araştırıyor. SGK tarafından belirlenen Bazı özel durumlarda daha erken yaşta emekli olmak mümkün. Örneğin doğum borçlanması, askerlik borçlanması, engellilik durumu ya da işgücü kaybı gibi durumlarda erken emeklilik imkanı var. Peki erken emeklilik kimleri kapsıyor? Sigorta giriş tarihine göre emeklilik şartları neler?

EYT’yi kaçıran Milyonlarca kişi erken emeklilik için yeni Yolları arıyor. Aslında SGK mevzuatına göre bazı özel durumlarda erken emeklilik fırsatı mümkün. Ancak erken emeklilik imkanları sigorta başlangıç tarihi ve özel duruma göre değişiklik gösteriyor. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması, engellilere vergi indirimi, yıpratıcı işlerde çalışanlara yıpranma payı gibi birçok özel durumda emeklilik yaşını öne çekmek mümkün hale geliyor. Peki erken emeklilik fırsatları neler? Kimler erken emekli olabilir?

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EYT’Yİ KAÇIRANLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK FIRSATLARI

EYT yasası, şu ana kadar 2 milyondan fazla kişinin yaş şartı aranmadan emekli olmasına imkan sağladı. Hala kademeli olarak EYT ile emeklilik başvuruları da devam ediyor. Yaklaşık 3 milyon kişinin daha EYT’yi değerlendirmesi ve erken emekli olması bekleniyor. Ancak, EYT’yi kaçıranlar için de bazı özel durumlarda emeklilik hakkı var. Peki EYT’siz erken emeklilik formülleri neler? İşte EYT’yi kaçıranlar için yeni erken emeklilik formülleri:

Doğum Borçlanması: Kadınlar için tanınan bir erken emeklilik olan doğum borçlanması, SGK giriş tarihinden önce dünyaya gelen 3 çocuğa kadar prim borçlanması yapma imkanı sunuyor. Böylece kadınlar 6 yıla kadar erken emeklilik şansını elde ediyor.

Askerlik Borçlanması: SGK giriş tarihinden önce askerliğini yapan erkeklere de askerlik süresi kadar borçlanma fırsatı sunuluyor. Böylece erkek sigortalılar en az 1 yıla kadar erken emeklilik fırsatı yakalıyor.

Malulen Emeklilik: İş gücünü yüzde 60 ve üstünde kaybeden çalışanlar için sağlanan sağlık durumundan emeklilik anlamına geliyor. Malulen emekli olmak için iş gücü kaybının tam teşekkülü bir hastaneden alınan sağlık raporu ile belgelenmesi ve aynı zamanda 1800 gün primin doldurulmul olması gerekiyor.

Vergi İndirimi: Engelli çalışanlar için sağlanan bir erken emeklilik hakkı olan vergi indirimi, yaş şartı aranmadan erken emeklilik şansı sunuyor. Vergi indiriminden faydalanmak isteyen engellilerin SGK tarafından belirlenen prim ve yıl şartını taşımaları gerekiyor.

Yıpranma Payı: Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar için de devletten prim desteği var. Madencilik, gazetecilik gibi yıpratıcı işlerde çalışanlar, devletin verdiği prim desteğinin de eklenmesi ile daha erken yaşta emekli olabiliyor.

Annelere Prim Desteği: SGK tarafından ağır engelli çocuğu olan annelere de prim desteği veriliyor. Verilen prim desteği emeklilik için istenen yaş şartından düşülüyor.

SGK GİRİŞ TARİHİ ÖNEMLİ

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından özel durumlar için sunulan erken emeklilik fırsatlarında sigorta başlangıç tarihi son derece önemli. o sebeple SGK’nın resmi internet sitesi üzerinden özel durumunuza göre erken emeklilik imkanlarını ve sigorta başlangıç tarihi şartlarını inceleyebilirsiniz.