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SSK BAĞKUR’lu Emekli İçin 19.15’te Yüzyılın JESTİ Geldi! 18-22-26 Ağustos’ta TAHSİS NO’ya Ödeme Kıyağı

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SSK ve BAĞ-KUR’lu emekliye saat 19.15’te yüzyılın JESTİ müjdelendi. Emekliler, 18 22 26 Ağustos’ta tahsis no’ya ödeme alacak.

SSK ve bağ-kurlu emekliye ağustos ayı için çifte ödeme tarihleri belli oldu. Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını almayı aynı zamanda ek ödemeleri cebine koymayı bekliyordu. Emekliler için, 18 22 26 Ağustos tarihleri arasında çifte ödeme desteği var. Milyonlarca emekli, hem zamlı maaşlarını alacak hem de bankalar tarafından sağlanan cazip promosyon tekliflerini bu tarihler arasında değerlendirilecek. Peki SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ödemeleri ne zaman yatacak? Ağustos 2024 emekli maaşı ödeme günleri değişti mi?

Milyonlarca emekli her ay olduğu gibi Ağustos ayında da emekli maaşı ödeme takvimini yakından takip ediyor. SGK tarafından her ay düzenli olarak açıklanan emekli maaşı ödeme günleri tahsis numarasının son hanesine göre değişiklik gösteriyor. Aynı zamanda resmi tatiller ve hafta sonu günleri de ödemeler değişebiliyor. Peki Ağustos 2024 emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu mu? SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaş ödemeleri ne zaman yatacak? İşte milyonlarca emeklinin beklediği Zamlı maaş ödeme takvimi…

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi milyonlarca vatandaş Ağustos 2024 emekli maaşı ödeme günleri değişti mi sorusuna yanıt arıyor. SGK’dan yapılan açıklamada, emekli maaşı ödeme takviminde herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi. Her ay olduğu gibi Ağustos ayında da planlanan takvime göre emekli maaşı ödemeleri hesaplara yatacak.

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AĞUSTOS 2024 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zamların ardından ilk zamlı ödemeler tamamlandı. Ağustos ayında ise en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar hem maaş farkı ödemelerini hem de zamlı maaşlarını alacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için Ağustos 2024 emekli maaşı ödeme takvimi emekli tahsis numarası sonuna göre şu şekilde:

SSK Emeklileri

Son rakamı 9 olanlar: 17 Ağustos

Son rakamı 7 olanlar: 18 Ağustos

Son rakamı 5 olanlar: 19 Ağustos

Son rakamı 3 olanlar: 20 Ağustos

Son rakamı 1 olanlar: 21 Ağustos

Son rakamı 8 olanlar: 22 Ağustos

Son rakamı 6 olanlar: 23 Ağustos

Son rakamı 4 olanlar: 24 Ağustos

Son rakamı 2 olanlar: 25 Ağustos

Son rakamı 0 olanlar: 26 Ağustos

Bağ-Kur Emeklileri

Son rakamı 9, 7, 5 olanlar:

Ödeme Günü: 25 Ağustos

İade masrafı 1 yıl ertelendi

Son rakamı 3, 1 olanlar:

Ödeme Günü: 26 Ağustos

Son rakamı 8, 6, 4 olanlar:

Ödeme Günü: 27 Ağustos

Son rakamı 2, 0 olanlar

Ödeme Günü: 28 Ağustos

EMEKLİYE EK ÖDEME JESTİ DE VAR

Diğer yandan Ağustos ayında Zamlı maaş alacak emekliler için bankalarda adeta sıraya girdi. Birçok bankada emeklilere ek ödeme jesti de var. SSK ve bağ-kur emeklisine şu anda kamu bankalarında 12.000 TL’ye kadar promosyon desteği sağlanırken özel bankalarda ise 18.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuluyor. 31 Ağustos tarihine kadar promosyon fırsatlarını da değerlendirebilirsiniz.

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Merve Aydın
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