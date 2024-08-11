0.99 ve 1.20 Faizli Kredi! Cumhurbaşkanı Onayladı: 15 Yıl Vade İle Devlet Destekli Verilecek

Devlet destekli, düşük faizli kredi müjdesi. Cumhurbaşkanı 15 yıl vade ile 0.99 ve 1.20 Faizli Kredi kararını onayladı…

Devlet destekli düşük faizli konut kredisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından geçti. Ev sahibi olma hayali kuran ancak yüksek kredi faiz oranları nedeniyle bir süre daha hayallerini ertelemek zorunda kalanlar bu şansı kaçırmasın. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik yeni konut kredisi kampanyasını kamu bankaları düzenliyor. Üstelik faiz oranları yüzde 1.20 ile yüzde 0.99 arasında değişiyor. Dar gelirli ve orta gelirli vatandaşa ev sahibi yapacak yeni devlet destekli konut kredisi fırsatları haberimizde…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ev sahibi olma hayali kuranlar için yeni konut kredisi fırsatlarını duyurdu. Cumhurbaşkanı onaylı devlet destekli tam 1.5 milyon TL konut kredisi verilecek. Yeni konut kredisi kampanyasında 15 yıl vade süresi uygulanırken faiz oranları ise yüzde 0.99 ve yüzde 1.20 olarak değişiyor. Peki ilk evim konut kredisi başvuru şartları neler? Kimler devlet destekli kredi alabilir?

DEVLET DESTEKLİ KONUT KREDİSİ TARİHLERİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dar gelirli ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak yeni konut kredisi kampanyasını duyurdu. Konut kredisi kampanyası, devlet destekli olarak başlatılacak ve kamu bankaları tarafından kullandırılacak. Çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı tarafından hazırlanan yeni proje, özellikle depreme dayanıklı şehirler inşa etmek adına büyük önem taşıyor. Yeni konut kredisi kampanyasında kredi faiz oranları 0.69 ile 1.26 arasında değişiklik gösteriyor. Devlet destekli konut kredisinde İzmir pilot il olarak seçildi ve bu ilde krediler başladı. Yavaş yavaş türkiye geneline yayılması beklenen yeni konut kredisi kampanyasında henüz başvuru tarihleri kesin olarak açıklanmadı.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Devlet destekli ilk evim konut kredisi kampanyasından ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar faydalanabiliyor. Kampanya kapsamında %1.20 faizli ve yüzde 0.69 faizli 15 yıl vadeli kredi seçenekleri sunuluyor. Devlet destekli kredi kampanyasında üst limit ise 1.5 milyon TL olarak belirlendi.

KAMU BANKALARI ARACILIĞI İLE KREDİ KULLANILACAK

Devlet destekli konut kredisi kampanyasında kamu bankalarına yetki verildi. Konut kredisi almak isteyen vatandaşlar ilerleyen günlerde açıklanacak başvuru şartları doğrultusunda kamu bankaları aracılığıyla kredi başvurusu yapabilecek. Gerekli belgeler ve kampanyanın diğer detayları önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulacak.