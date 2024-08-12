Af Çıktı! Meclis’ten Milyonlarca Kişiye Müjde Geldi

Meclisten af müjdesi geldi. Milyonlarca kişi uzun süredir bekliyordu. Beklenen af nihayet çıktı. İşte detaylar…

Milyonlarca kişi için af müjdesi Nihayet geldi. Banka borcu, kredi kartı borcu olanlar için TBMM’den onay çıktı. Meclis kararı ile borç kapatma kredisi ve sicil affı geliyor. Peki borç kapatma kredisi ve sicil affı kimleri kapsıyor. İşte merak edilenler…

Aylardır beklenen af kararı son dakika olarak duyuruldu. TBMM’den gelen yeni habere göre torba yasa maddeleri arasında yer alan yeni düzenleme ile banka borçlarına ve kredi kartı borçlarına sicil affı geliyor. Kamu bankaları tarafından verilecek borç kapatma kredisi ile borcu olanlar rahat bir nefes alacak. İşte yeni borç kapatma kredisi ve sicil affı düzenlemesine ilişkin son dakika gelişmeleri…

SİCİL AFFI YOLDA

Bir çok vatandaş, ekonomik zorluklar nedeniyle bankalardan aldıkları kredi, kredi kartı gibi ürünlerin borçlarını ödemekte zorlandı. Bu nedenle de borçlar birikti ve bankalar da yasal takip yoluna gitti. Çok sayıda vatandaşın son 2 yılda bankaların kara listesine girdiği belirtiliyor. Kara listeden çıkmak, finansal hayatını daha iyi planlamak isteyen milyonlarca vatandaşın tek umudu ise sicil affı. TBMM’den kararın çıkması durumunda borcu olan vatandaşın kredi ve kredi kartı borçları yeniden yapılandırılacak ve böylece kara listeden de çıkmaları sağlanacak.

TORBA YASA İLE 2 MÜJDE BİRDEN

TBMM’de kabul edilen torba yasa kapsamında, vatandaşların borçlarını kapatmaları ve finansal sicillerini temizlemeleri amacıyla devlet destekli borç kapatma kredisi ve sicil affı uygulamaları getiriliyor. Bu düzenlemeler, bankalara olan borçları kapatmak isteyenler için önemli bir fırsat sunarken, sicil affı ile de kara listede bulunan vatandaşlara yeniden finansal hayata dönüş imkanı tanıyor.

DEVLET DESTEKLİ BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Yeni düzenleme ile birlikte Ziraat Bankası aracılığıyla vatandaşlara devlet destekli borç kapatma kredisi sunulacak. Bu kredi, bankalara birikmiş borçları olan kişilere, borçlarını kapatma ve yeniden yapılandırma fırsatı verecek.

Kredi Üst Limiti: 100.000 TL olarak belirlenen borç kapatma kredisi, uygun faiz oranları ve uzun vade seçenekleri ile sunulacak.

Başvuru Süreci: Ziraat Bankası’na yapılacak başvurular ile bu krediden faydalanmak mümkün olacak. Başvuru sahiplerinin belirlenen şartları taşıması gerekecek.

SİCİL AFFI DÜZENLEMESİ

Sicil affı, bankaların kara listesine girmiş olan ve borçlarını ödemekte zorluk çeken vatandaşları kapsayacak. Bu düzenleme ile borçlarını yeniden yapılandıran kişiler, kredi kartı ve diğer kredi ürünlerinden yeniden faydalanma imkanına sahip olacaklar.

Kapsam: Sicil affı, bankalarla kredi veya kredi kartı borcu olan ve bu borçları nedeniyle kara listeye alınmış vatandaşları kapsayacak.

Yapılandırma ve Yeniden Kredi Kullanımı: Borçlarını taksitlendiren ve yapılandıran kişiler, finansal sicillerini temizleyerek yeniden kredi kartı ve kredi kullanma hakkına sahip olacaklar.

DÜZENLEMELERİN YÜRÜRLÜĞE GİRECEĞİ TARİH

Bu düzenlemeler, TBMM’nin tatilden dönmesi ile birlikte oylanacak ve kabul edilirse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yasa yürürlüğe girdikten sonra, vatandaşlar Ziraat Bankası’na başvurarak borç kapatma kredisi için başvuru yapabilecekler.