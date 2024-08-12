Gram altın 3100 TL’ye fırlayacak! SON 2 GÜN

Ekonomi 11 Ağustos 2024

Yeni erken emeklilik çizelgesi çıktı. SGK SSK, BAĞ-KUR’lu Milyonlarca kişi artık 49 50 54 56 yaşında emekli olabilecek. EYT yasası sayesinde çok sayıda vatandaş yaş şartı olmadan erken emeklilik imkanını yakaladı. Ancak EYT’de prim gün sayısı şartı ve aynı zamanda yıl şartı konulması nedeniyle bu fırsatı kaçıranlar da oldu. O sebeple çok sayıda çalışan emeklilik […]