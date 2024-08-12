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Gram altın 3100 TL’ye fırlayacak! SON 2 GÜN

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Altın fiyatları, haftaya kritik seviyelerde başladı. Gram altın, Kapalıçarşı’da psikolojik sınırın üzerine çıkarak dikkat çekti. Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları da yatırımcıların radarında.

Altın piyasasında hareketli bir hafta başlıyor. Özellikle Çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisi, altın fiyatlarında belirleyici olacak. Analistler, FED’in faiz indirimlerine başlayacağı beklentisiyle altın fiyatlarının artış trendinde olduğunu belirtiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (12 AĞUSTOS 2024)

Gram Altın

Alış: 2.619,58 TL

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Satış: 2.620,15 TL

Çeyrek Altın

Alış: 4.286,00 TL

Satış: 4.355,00 TL

Yarım Altın

Alış: 8.599,00 TL

Satış: 8.702,00 TL

Tam Altın

Alış: 17.172,00 TL

Satış: 17.351,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 17.580,00 TL

Satış: 17.850,00 TL

Ata Altın

Alış: 17.542,00 TL

Satış: 17.804,00 TL

Gram altın, haftaya 2.620 TL seviyesinden başlarken, altın fiyatlarının Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisi ile yeniden yön bulması bekleniyor. Analistler, yıl sonuna kadar gram altında 3.100 TL seviyelerinin görülebileceğini öngörüyor.

Not: Yukarıdaki fiyatlar yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Fiyatlar anlık olarak değişebilir ve yatırım kararlarınızı kendi araştırmalarınıza dayandırmanız önemlidir.

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Merve Aydın
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