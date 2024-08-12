Gram altın 3100 TL’ye fırlayacak! SON 2 GÜN

Altın piyasasında hareketli bir hafta başlıyor. Özellikle Çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisi, altın fiyatlarında belirleyici olacak. Analistler, FED’in faiz indirimlerine başlayacağı beklentisiyle altın fiyatlarının artış trendinde olduğunu belirtiyor.
Gram Altın
Alış: 2.619,58 TL
Satış: 2.620,15 TL
Çeyrek Altın
Alış: 4.286,00 TL
Satış: 4.355,00 TL
Yarım Altın
Alış: 8.599,00 TL
Satış: 8.702,00 TL
Tam Altın
Alış: 17.172,00 TL
Satış: 17.351,00 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 17.580,00 TL
Satış: 17.850,00 TL
Ata Altın
Alış: 17.542,00 TL
Satış: 17.804,00 TL
Gram altın, haftaya 2.620 TL seviyesinden başlarken, altın fiyatlarının Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisi ile yeniden yön bulması bekleniyor. Analistler, yıl sonuna kadar gram altında 3.100 TL seviyelerinin görülebileceğini öngörüyor.
Not: Yukarıdaki fiyatlar yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Fiyatlar anlık olarak değişebilir ve yatırım kararlarınızı kendi araştırmalarınıza dayandırmanız önemlidir.
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