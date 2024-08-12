Emekliye 2’li MÜJDE Bu Sabah Geldi! 17-28 Ağustos Arası Çifte Ödeme

Milyonlarca emekli için 2’li müjde bu sabah açıklandı. Emeklilere 17-28 Ağustos arası çifte ödeme yatacak. IBAN’dan yapılacak ödemenin detayları belli oldu.

Türkiye’de 16 milyondan fazla emekli için Ağustos ayı ödemeleri başlıyor. Geçtiğimiz günlerde emekli maaş farkı ödemeleri tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler Ağustos ayı zamlı maaş ödemelerine ve ek ikramiye ödemelerine çevrildi. Temmuz ayı zamlarından memnun olmayan emekliler ilave zam beklese de ek ödemeleri de değerlendirmek istiyor. Zaten ek zam konusunda da emeklileri sevindirecek yeni bir haber yok. Ancak emekliler için bu ay çifte ödeme var. Bu sabah Emekliye 2’li MÜJDE açıklandı. İşte merakla beklenen yeni ödemeler…

Emekliler, geçim sıkıntısına çözüm bulabilmek amacıyla her türlü ek ödemeyi yakından takip ediyor. Ağustos ayında da emekliler için yeni ödeme fırsatları var. Hem zamlı maaş ödemeleri hem de bankalar tarafından verilen ek ödemelere gelen zamlar emeklileri rahatlatacak. Peki emekliye ne kadar ek ödeme olacak? Emekliye ekstra ödeme fırsatları neler? SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklisi için büyük müjde bu sabah açıklandı. Emekli maaşı alanlara ek ödeme ve zamlı maaş ödeme günleri netleşti. Çifter çifter gelen müjdenin detayları haberimizde…

EMEKLİYE AĞUSTOS SÜRPRİZİ EK İKRAMİYE OLDU

Milyonlarca emekliye Ağustos sürprizi geldi. Geçim sıkıntısı yaşayan ve Temmuz ayı maaş zamlarından umduğunu bulamayan emekliler için bankalardan yeni fırsatlar var. Emekli maaş promosyonu güncellemesi yapıldı. Kamu bankaları da özel bankalar da emeklilere yeni ek ödemeler sunuyor. Emekliye ek ödeme yapacak olan kamu bankalar, en az 8000 TL, en fazla ise 12.000 TL’ye varan ödemeleri anında hesaplara yatırıyor. Özel bankalarda ise emeklilere çok daha cazip ve avantajlı ek ödeme imkanları var. Bir çok banka ek koşulsuz maaş promosyonıu miktarlarını 15 bin TL’ye kadar yükseltti. Ek koşulları da taşıyanlar 3000 TL’ye varan ekstra ödeme alabiliyor. Tam 17 bankada emekliye cazip kampanyalar sürüyor. Kaçırmak istemeyenler bankaların resmi internet sitelerinden detaylı bilgi alabilir.

AĞUSTOS AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisi için SGK’dan da güzel haber var. Emeklilerin merakla beklediği Ağustos 2024 emekli maaşı ödeme günleri de belli oldu. 4C emeklisi hem zamlı maaşlarını hem de maaş farkı ödemelerini ay başında almıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin de ek zamdan doğan maaş farkı ödemeleri 7 Ağustos’ta hesaplara geçti. Bu hafta da emeklilere zamlı maaş ödemeleri başlıyor. Emekli maaşı ödemeleri emekli tahsis numarası son hanesine göre yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için maaş ödeme günleri ise şöyle:

SSK emeklisi: 17-25 Ağustos arası.

Bağ-Kur emeklisi: 26-28 Ağustos arası.

Ağustos 2024 emekli maaşı ödeme takvimine göre emekliler maaşlarını zamlı olarak alacak. Geçtiğimiz ay ek zammın geç kalması nedeniyle bir çok kişi eksik maaş almış, maaş farkları ise 7 Ağustos’ta hesaplara yatmıştı. Bu ay tüm emekliler zamlı maaşlarını alma şansına sahip olacak.