Yarın 08.30’da GELİYOR! Tüm Türkiye İçin Salı Uyarısı: Günlerce Başımıza Bela Olacak

Meteoroloji’den son dakika yeni uyarı geldi. Son bir kaç gün sıcaklıkların düşmesiyle yeniden nefes alma şansını elde eden Türkiye’ye kötü haber var. Yarın sıcaklar geri dönüyor. Salı gününden itibaren başlayacak olan sıcaklık artışı günlerce devam edecek. Meteoroloji yeni hafta hava durumu tahmin raporunda il il uyarı yaptı. İşte MGM yeni hava durumu tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı son hava durumu raporuna göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı bölgelerde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Haftanın ilk gününde sıcaklıklar yüksek seyredecek, ancak yer yer yağışlar da görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar artarken, bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
İstanbul: Önümüzdeki 5 gün boyunca esmesi beklenen rüzgarlar, serinlik sağlayacak olsa da sıcaklıklarda düşüş yaşanmayacak. Şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Ankara: 32 dereceye kadar çıkacak sıcaklıklarla birlikte, başkentte sıcak bir hafta bekleniyor.
İzmir: Sıcaklık 36 dereceye kadar yükselecek. Rüzgarın etkisiyle hafif bir serinlik hissedilse de genel hava durumu sıcak olacak.
Bursa: 35 dereceye kadar çıkacak sıcaklıklarla birlikte, şehirde sıcak hava etkisini sürdürecek.
Antalya: Sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Yüksek sıcaklıkların hafta boyunca etkili olması öngörülüyor.
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Kuvvetli Yağışlar: Özellikle Ordu, Rize, Artvin kıyıları ve Trabzon’un doğu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Rüzgar Uyarısı: Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor.
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