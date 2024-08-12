ŞOK Kırtasiye Ürünleri 2024! Çanta, Defter, Kalem, Silgi İndirimli ŞOK Okul Malzemeleri Fiyat Listesi Açıklandı

Şok kırtasiye ürünleri kataloğu 2024 indirimleri başlıyor. Şok Market her yıl olduğu gibi bu yıl da Okula Dönüş kampanyası ile öğrenci ve velileri adeta mest edecek. Şok okul malzemeleri indirimli ürünler listesi belli oldu. Şok marketin kırtasiye ürünleri indirimleri 14 Ağustos’ta başlayacak ve 30 Eylül’e kadar devam edecek. Peki şok okul ürünleri indirimleri neler? Şok okul malzemeleri kataloğunda hangi ürünler var?
Şok Market aktüel ürünler kampanyalarına hız kesmeden devam ederken yepyeni bir indirim fırsatını daha duyurdu. Bu hafta Şok’ta okul ve kırtasiye ürünleri indirimi başlıyor. Şok okul ve kırtasiye ürünleri kataloğu 14 Ağustos’tan 30 Eylül’e kadar geçerli olacak. Şok kırtasiye ürünleri 2024 kataloğu öğrenci ve veliler tarafından da heyecanla takip ediliyordu. Nihayet indirimli ürün listesi belli oldu. Peki Şok’ta kırtasiye ürünleri neler? ŞOK okul malzemeleri 2024 indirimleri ve detaylar haberimizde…
ŞOK 14 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu ile okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri geliyor. Her yıl okula dönüş kampanyaları ile dikkatleri üzerine toplayan Şok Market Bu yılda öğrenci ve velilerin cebini düşünen büyük bir indirim kampanyasına imza atıyor. Şok kırtasiye ürünleri 2024 kataloğu ile ayaklı yazı tahtası 599 TL, desenli sırt çantası 449 TL, A4 40 yapraklı çizgili kareli okul defteri 19,95 TL fiyatı ile raflara gelecek. Bu ürünlerin yanı sıra Şok Market raflarına gelecek kırtasiye ürünleri şu şekilde:
Tahta Silgisi: 14,95 TL
Ahşap Satranç Takımı: 149 TL
Oyun Hamuru 4’lü Set: 49,95 TL
Eva Yazı Panosu: 39,95 TL
Lol Puzzle Çeşitleri: 39,95 TL
Lol Hafıza Oyunu Çeşitleri: 49,95 TL
Epson Çok Fonksiyonlu Yazıcı: 5.299 TL (2 yıl garantili)
Everest Dijital Yazı Tahtası: 99,95 TL (2 yıl garantili)
Everest Kablosuz Klavye Mouse Set: 379 TL
Asonic Bluetooth Kulaklık: 399 TL
Kablosuz Mouse: 139 TL
S-Link USB Çoklayıcı: 159 TL
Baseus Bowie E16 True Wireless Kulaklık: 499 TL
Çift yönlü kullanım ayaklı Yazı Tahtası: 599 TL
Desneli Sırt Çantası: 449 TL
Okul Çantası: 349 TL
Beslenme Çantası: 110 TL
Çift Gözlü Kalem Çantası: 99,95 TL
Anaokulu Çantası: 249 TL
Mor-yeşil Sırt Çantası: 449 TL
Spor Sırt Çantası: 279 TL
Peluş Kalem Çantası: 99,95 TL
Çift Gözlü Fermuarlı Kalem Çantası: 69,95 TL
Şok Market dopdolu bir okul malzemeleri 2024 kataloğu hazırladı. Tüm öğrencilerin ihtiyacı olan Defter kalem silgi çanta kalem kutusu gibi ürünleri getiren Şok Market 30 Eylül’e kadar indirimli satışa devam edecek. Yani ŞOK okul malzemeleri 2024 kataloğu, 14 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenler Şok Market mağazalarını ziyaret edebilecekleri gibi cepte çok uygulaması üzerinden de sipariş verebilir.
ŞOK KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 2024 KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
İlgili Haberler
Altın fiyatları, haftaya kritik seviyelerde başladı. Gram altın, Kapalıçarşı’da psikolojik sınırın üzerine çıkarak dikkat çekti. Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları da yatırımcıların radarında. Altın piyasasında hareketli bir hafta başlıyor. Özellikle Çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisi, altın fiyatlarında belirleyici olacak. Analistler, FED’in faiz indirimlerine başlayacağı beklentisiyle altın fiyatlarının artış trendinde olduğunu […]
Meclisten af müjdesi geldi. Milyonlarca kişi uzun süredir bekliyordu. Beklenen af nihayet çıktı. İşte detaylar… Milyonlarca kişi için af müjdesi Nihayet geldi. Banka borcu, kredi kartı borcu olanlar için TBMM’den onay çıktı. Meclis kararı ile borç kapatma kredisi ve sicil affı geliyor. Peki borç kapatma kredisi ve sicil affı kimleri kapsıyor. İşte merak edilenler… Aylardır […]
Devlet destekli, düşük faizli kredi müjdesi. Cumhurbaşkanı 15 yıl vade ile 0.99 ve 1.20 Faizli Kredi kararını onayladı… Devlet destekli düşük faizli konut kredisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından geçti. Ev sahibi olma hayali kuran ancak yüksek kredi faiz oranları nedeniyle bir süre daha hayallerini ertelemek zorunda kalanlar bu şansı kaçırmasın. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara […]
SSK ve BAĞ-KUR’lu emekliye saat 19.15’te yüzyılın JESTİ müjdelendi. Emekliler, 18 22 26 Ağustos’ta tahsis no’ya ödeme alacak. SSK ve bağ-kurlu emekliye ağustos ayı için çifte ödeme tarihleri belli oldu. Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını almayı aynı zamanda ek ödemeleri cebine koymayı bekliyordu. Emekliler için, 18 22 26 Ağustos tarihleri arasında çifte ödeme desteği var. Milyonlarca […]