MEB’den Ekstra Tatil Kararı! 5,6,7,8,9,10,11,12. Öğrenciler İçin ‘Okullar Ekimde Mi Açılacak?’

Son dakika haberi… MEB’den ekstra tatil kararına ilişkin açıklama geldi. Peki okullar geç mi açılacak? Okullar ne zaman açılıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Okullar Ekim’de mi açılacak? Okulların açılışı ertelendi mi? Milyonlarca öğrenci yaz tatiline devam ederken okulların açılış tarihine ilişkin bir çok iddia da gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde “Okullar erken açılacak” iddialarına ilişkin MEB’den açıklama yapılmış, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti. Şimdi de okulların geç açılacağı iddiaları gündemde. Peki Okullar Ekim’de mi açılacak? Okullar ne zaman açılacak? MEB son dakika açıklaması geldi…

Yaz tatilinin bitmesine artık sayılı günler kaldı. Tatilin sona ermesi ile birlikte milyonlarca öğrenci de okul sıralarına geri dönecek. Öğrenciler ve veliler şimdiden okula dönüş hazırlıkları yapmaya başladı. Bir yandan hazırlıklar son sürat devam ederken bir yandan da “okullar ne zaman açılacak?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki okullar geç mi açılacak? Okulların açılışı ertelendi mi? MEB’den son dakika Okullar Ekim’de açılacak iddialarına yanıt geldi.

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OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ ERTELENDİ Mİ?

Son dönemlerde sosyal medyada okulların açılış tarihine ilişkin bazı iddialar gündeme geliyordu. Önce okulların erken açılacağı iddia edilmişti. MEB bu iddialara ilişkin yayınladığı açıklamada, “Okullar erken açılacak” iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Şimdi ise Okulların açılış tarihi ertelendi iddiaları gündemde.

2024-2025 EĞİTİM YILI EKİM AYINDA MI BAŞLIYOR?

Sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde okulların Ekim ayında açılacağı yönünde haberler paylaşıldı. Ancak, bu iddialar da asılsız çıktı. MEB’in daha önce açıkladığı 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi aynı şekilde devam edecek. Bu takvime göre okulların açılış tarihi 9 Eylül 2024 Pazartesi olacak. Anasınıfı ve ilkokul 1. Sınıf öğrencileri ise bir hafta önce okula gidecek ve uyum haftası başlayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında olacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak’ta başlayacak.