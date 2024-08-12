Yurt Dışı Çıkış Harcına Zam: 150 TL’den 500 TL’ye Yükseldi

Yurt dışına çıkış yapan vatandaşları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yurt dışı çıkış harcı, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 150 TL’den 500 TL’ye yükseldi. Bu zam, Vergi Kanunları ile bazı kanunlarda yapılan değişikliklerin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.
Önceki Ücret: Yurt dışı çıkış harcı daha önce 150 TL olarak uygulanıyordu.
Yeni Ücret: 150 TL olan harç ücreti, 500 TL’ye yükseltildi.
Yürürlük Tarihi: Yeni ücret, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Yurt dışı çıkış harcı, her yıl belirlenen değerleme oranına göre artırılacak. Bu sayede harç miktarı enflasyon ve diğer ekonomik göstergelere göre yeniden düzenlenecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaşların yeni harç ücretini 12 Ağustos beklenmeden ödemelerine imkan sağlamıştı. Böylece, yurt dışına çıkış yapacak olanlar, yeni harç ücretini önceden ödeyerek işlemlerini hızlıca tamamlayabiliyorlar.
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