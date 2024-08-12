2025 Emekli Maaşı Zammını 12.30’da İlk Kez Açıkladı: Kimseye Sürpriz Olmasın

Son dakika haberi… 2025 Emekli Maaşı Zammı açıklandı. Canlı yayında Kimseye Sürpriz Olmasın diyerek duyurdu.

2025 emekli maaş zammı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanan enflasyon verileri emekli maaşları için belirleyici olacak. Ancak bunun yanında Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon Tahmini de SSK ve bağ-kur emeklisi için büyük önem taşıyor. Peki 2025 emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2025 en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? SSK ve bağ-kur emeklisinin kök maaş zammı ve yeni en düşük emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmesi haberimizde…

16 milyon emekli Temmuz ayı maaş zamlarından tatmin olmadı. Şimdi ise gözler 2025 Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammına çevrildi. Hem Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamları hem de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini emekli 2025 zammı için büyük önem taşıyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun da milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2025 ocak emekli zammı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki emekliye yılbaşında ne kadar zam yapılacak? 2025 emekli maaş zammı ne olacak? 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TEMMUZ ZAMLARI EMEKLİYİ MEMNUN ETMEDİ

Türkiye’deki 16 milyon emeklinin maaşlarına Her 6 ayda bir zam yapılıyor. SSK ve bağ-kur emeklisi doğrudan enflasyon oranında memur ve memur emeklisi ise Toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı ile maaş zammı alıyor. Temmuz 2024 itibarıyla emekliye zam süreci tamamlandı. Ancak enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında Temmuz ayı maaş zamları emeklileri tatmin etmedi. Şimdi ise gözler Ocak ayına çevrildi. Ocak 2025 emekli maaş zammı için yeni veriler gelmeye devam ediyor.

EMEKLİYE OCAK 2025 ZAMMI NE OLACAK?

SGK uzmanı Özgür Erdursun’da emekli Ocak 2025 zammı için son verileri değerlendirdi. Emeklilere 2025 yılbaşında %11 ile 13 arasında zam yapılacağını belirten Özgür Erdursun, enflasyon oranlarının Bu doğrultuda olacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından detaylı Bir açıklamada bulunan SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2025 Ocak ayında emeklilere %11 ile 13 arasında enflasyon farkı zammı yapılacağını dile getirdi. Emeklilerin maaşlarına yapılan Ocak zammı düşük kalacak. Milyonlarca emekli ise şu anda bile az kalan zamlar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşıyor.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, yaklaşık 13 milyon emekliliği ilgilendiren maaş zamları ile ilgili Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası açıklamalarından yola çıkarak değerlendirme yaptığını belirtti. Çok sayıda emekli ise Özgür Erdursun’un sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşıma tepki gösterdi. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten emekliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenerek bir an önce kök maaş sorununun çözümünü istedi.