82, 83. 84, 85 Plakalı İller Resmen Açıklandı! TÜİK Duyurdu

Merakla beklenen 82, 83. 84, 85 Plakalı İller resmen belli oldu. TÜİK’ten son dakika açıklaması geldi. İşte Türkiye’nin yeni illeri…

Türkiye’nin 82, 83. 84, 85 Plakalı İlleri olacak ilçeler merak ediliyordu. Bir ilçenin il olabilmesi için gerekli kriterler TÜİK tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre ekonomik, sosyal, demografik yapı ve nüfus yoğunluğu kriterlere uygun olan ilçeler il olma potansiyeline sahip oluyor. Peki Türkiye’de hangi ilçeler il olacak. İşte TÜİK’in açıklamasına göre 82, 83. 84, 85 Plakalı İller…

TÜİK’ten bir ilçenin il olabilmesi için aranan kriterlere ilişkin açıklama geldi. Türkiye’de il olmak için başvuru yapan çok sayıda ilçe var ancak bunlar arasından sadece bazıları il olma kriterlerine sahip. Peki il olma kriterleri neler? Bir ilçenin il olabilmesi için hangi şartlar gerekiyor. İşte TÜİK’in açıklamasına göre il olma potansiyeline sahip ilçeler ve 82, 83. 84, 85 Plakalı İller…

TÜİK İL OLMA KRİTERLERİNİ AÇIKLADI

TÜİK kriterlerine göre bir ilçenin il olabilmesi için aranan şartlar belli oldu. Bu şartlar arasında ilçenin nüfusunun en az 100 bin olması ve il merkezine de en az 30 km uzaklıkta olması yer alıyor. Diğer kriterler ise belirli bir şehirleşme düzeyine ulaşmak, yeterli alt yapı ve ulaşım imkanlarına sahip olmak, ekonomik çeşitlilik, eğitim düzeyi, sosyal ve kültürel zenginlik oluyor.

82, 83. 84, 85 PLAKALI İLLER BELLİ OLDU

TÜİK tarafından aranan bu kriterleri taşıyan tam 25 ilçe var. Bu ilçelerden büyük çoğunluğu il olmak için de başvuru yaptı. Ancak henüz bu ilçelerin il olması onaylanmadı. Peki hangi ilçeler il olmaya aday. İşte 82, 83. 84, 85 Plakalı İl olmaya en yakın ilçeler:

1.Kozan, Adana Nüfus: 129.985

2.Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378

3.Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424

4.Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469

5.Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437

6.Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824

7.Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826

8.Elbistan, Maraş Nüfus: 142.783

9.Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263

10.Ereğli, Konya Nüfus: 142.818

11.Midyat, Mardin Nüfus: 108.242

12.Ünye, Ordu Nüfus: 122,597

13.Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908

14.Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474

15.Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879

16.Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129

17.Erciş, Van Nüfus: 173.203

18.Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619

19.Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664

20.İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639

21.Siverek, Urfa Nüfus: 250.100

22.Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551

23.İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032

24.Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494

25, Kocaeli Gebze