82, 83. 84, 85 Plakalı İller Resmen Açıklandı! TÜİK Duyurdu

Türkiye’nin 82, 83. 84, 85 Plakalı İlleri olacak ilçeler merak ediliyordu. Bir ilçenin il olabilmesi için gerekli kriterler TÜİK tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre ekonomik, sosyal, demografik yapı ve nüfus yoğunluğu kriterlere uygun olan ilçeler il olma potansiyeline sahip oluyor. Peki Türkiye’de hangi ilçeler il olacak. İşte TÜİK’in açıklamasına göre 82, 83. 84, 85 Plakalı İller…
TÜİK’ten bir ilçenin il olabilmesi için aranan kriterlere ilişkin açıklama geldi. Türkiye’de il olmak için başvuru yapan çok sayıda ilçe var ancak bunlar arasından sadece bazıları il olma kriterlerine sahip. Peki il olma kriterleri neler? Bir ilçenin il olabilmesi için hangi şartlar gerekiyor. İşte TÜİK’in açıklamasına göre il olma potansiyeline sahip ilçeler ve 82, 83. 84, 85 Plakalı İller…
TÜİK kriterlerine göre bir ilçenin il olabilmesi için aranan şartlar belli oldu. Bu şartlar arasında ilçenin nüfusunun en az 100 bin olması ve il merkezine de en az 30 km uzaklıkta olması yer alıyor. Diğer kriterler ise belirli bir şehirleşme düzeyine ulaşmak, yeterli alt yapı ve ulaşım imkanlarına sahip olmak, ekonomik çeşitlilik, eğitim düzeyi, sosyal ve kültürel zenginlik oluyor.
TÜİK tarafından aranan bu kriterleri taşıyan tam 25 ilçe var. Bu ilçelerden büyük çoğunluğu il olmak için de başvuru yaptı. Ancak henüz bu ilçelerin il olması onaylanmadı. Peki hangi ilçeler il olmaya aday. İşte 82, 83. 84, 85 Plakalı İl olmaya en yakın ilçeler:
1.Kozan, Adana Nüfus: 129.985
2.Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378
3.Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424
4.Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469
5.Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437
6.Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824
7.Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826
8.Elbistan, Maraş Nüfus: 142.783
9.Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263
10.Ereğli, Konya Nüfus: 142.818
11.Midyat, Mardin Nüfus: 108.242
12.Ünye, Ordu Nüfus: 122,597
13.Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908
14.Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474
15.Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879
16.Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129
17.Erciş, Van Nüfus: 173.203
18.Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619
19.Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664
20.İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639
21.Siverek, Urfa Nüfus: 250.100
22.Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551
23.İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032
24.Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494
25, Kocaeli Gebze
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