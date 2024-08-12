Emekliler DİKKAT: Maaşınızın 3’te 1’i Kesilebilir

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik uyarı geldi. Kanal D Haber’e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, emekli maaşlarında yapılan kritik hatayı hatırlatarak uyardı. Bu hatayı yapan emeklilerin maaşlarının 3’te 1’inin kesilebilir. İşte emekliyi ilgilendiren kritik olayın detayları…
Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, emeklilik tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bal, 2024 yılında emekli olmanın maaş kaybı yaşamamak için kritik bir karar olduğunu belirtti. Aksi takdirde, 2025’te emeklilik maaşlarında yüzde 30’un üzerinde bir düşüş yaşanabileceğini ifade etti.
Emeklilik tarihi konusunda yaşanan belirsizlikler sürerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, emekli adaylarına önemli uyarılarda bulundu. Kanal D Ana Haber’e konuşan Bal, 2024 yılında emekliliği hak edenlerin bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini belirterek, aksi durumda emekli maaşlarında ciddi kayıplar yaşanabileceğini söyledi.
Murat Bal, “2024 yılında emekliliği hak edenlerin, emeklilik dilekçelerini 2024’te vermelerini tavsiye ediyoruz” dedi. Bal, 2025 yılına kalınması durumunda, emekli maaşlarında yüzde 30’un üzerinde bir düşüş yaşanacağını, bu düşüşün kalıcı olacağını vurguladı.
2024’te Emeklilik: Bal, 2024’te emekli olan bir kişinin maaşının 15.800 lira olduğunu belirtirken, bu kişinin 2025’te emekli olması durumunda maaşının 11.640 liraya düşeceğini ifade etti.
Daha Yüksek Maaşlar: 2024’te 25.200 lira olan bir emekli maaşının 2025’te 18.560 liraya, 40.500 lira olan bir maaşın ise 29.610 liraya gerileyebileceğini söyledi.
Bal, düşük maaş üzerinden yapılacak artışların, gelecekteki emeklilik maaşlarını olumsuz etkileyeceğini belirtti. 2025’te emekli olanların bu düşük maaşla yaşamaya devam edeceğini ve tüm zamların bu düşük maaş üzerinden gerçekleşeceğini ifade etti.
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