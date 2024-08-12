200 Bin TL İhtiyaç Kredisi! O Kamu Bankası Devlet Destekli Verecek

Acil paraya sıkışanlara Halkbank hızır gibi yetişiyor. Yeni ihtiyaç kredisi kampanyasını açıklayan Halkbank’tan tam 200 bin TL nakit destek geldi. Üstelik şubesiz başvuru yapmak da mümkün. Halkbank mobil uygulamasından ya da internet şubesinden hemen başvuru yapavbilirsiniz. Halkbank’ın yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında asgari ücretli ve emekliler öncelikli olacak. İşte Halkbank yeni ihtiyaç kredisi şartları ve detaylar…
Nakit ihtiyacı olanların imdadına kamu bankası yetişti. Acil nakit ihtiyacına yepyeni bir ihtiyaç kredisi ile çözüm olan Halkbank’tan düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası geldi. Halkbank, 200 bin TL’ye kadar yeni ihtiyaç kredisi paketini açıklayarak başvuruların da başladığını duyurdu. Halkbank’ın yeni ihtiyaç kredisi hem asgari ücretliler, hem emekliler hem de memurlar için adeta ilaç gibi gelecek. Kefilsiz, masrafsız ihtiyaç kredisi veren bankanın şartları ve başvuru detayları haberimizde…
Halkbank 200 bin TL ihtiyaç kredisi son dönemlerde yüksek faiz oranları nedeniyle kredi kullanamayan vatandaşa adeta ilaç gibi gelecek. 12 aya kadar vade seçenekleri ve düşük faiz oranı ile ihtiyaç kredisi veren Halkbank aylık taksit tablosu ve kredi faiz oranlarını da açıkladı. Halkbank’ın yeni ihtiyaç kredisinde detaylar şöyle:
Aylık Taksit Tutarı: 24.946,07 TL
Faiz Oranı: % 5,25
Toplam Geri Ödeme: 299.352,84 TL
Halkbank’tan düşük faizli kredi almak isteyenler için başvurular da oldukça kolay. İsteyenler TC kimlik kartı ile en yakın şubeye giderek kredi başvurusunu hemen yapabiliyor. Ancak daha kolay ve hızlı başvuru için Halkbank mobil uygulaması ya da internet şubesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Halkbank’ın yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında son başvuru tarihi ise 30 Ağustos 2024 olarak açıklandı.
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