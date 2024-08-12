Kabe Manzaralı Kahvaltı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sosyal medya, bir çiftin Mescid-i Haram çevresinde Kabe manzaralı kahvaltı paylaşımını konuşuyor. Bu paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekti.

Son yıllarda Kabe’nin hemen çevresine inşa edilen lüks oteller ve devasa binalar sık sık gündeme geliyor ve tepki çekiyordu. Bu defa bir çiftin sosyal medya paylaşımı çok konuşuldu. Mekke’de İslam dünyasının en kutsal yerlerinden olan Mescid-İ Haram’ın hemen yanında devasa Bir otelde Kabe manzaralı kahvaltı paylaşımı sosyal medyanın diline düştü.

Sosyal medya kullanıcıları, Kabe’nin sadece bir ibadet yeri olmadığını belirterek tüm Müslümanlar için büyük bir manevi değeri olduğunu dile getirdi. Artık Kabe çevresine yapılan lüks otellerle birlikte bu tür ticari faaliyetlerin yürütülmeye başladığını belirten sosyal medya kullanıcıları, bu davranışların kutsal mekanın ruhuna aykırı olduğunu ifade etti.