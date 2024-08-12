Bakan Şimşek Onayladı: İşte 1 Eylül’den İtibaren Geçerli Yeni Asgari Ücret

Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bir süredir milyonlarca asgari ücretli çalışan bu soruya yanıt arıyordu. Özellikle Temmuz ayında işçilerin zam umudu son derece yüksekti ancak, hükümet kesin ve net bir şekilde asgari ücrete ek zam olmayacağını açıkladı. Asgari ücret zammı için şimdi yeni bir iddia gündemde. Tam 4000 TL ilave zam tarihi verildi. Üstelik Bakan Şimşek’in de asgari ücret zammını onayladığı iddia ediliyor. Peki asgari ücrete ara zam ne zaman gelecek? Yeni asgari ücret kaç TL olacak? İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmesi…
Asgari ücrete ara zam beklentileri hala devam ediyor. 8 milyondan fazla asgari ücretle çalışanın gündeminde Temmuz ayında zam vardı. Ancak hükümet geri adım atmadı ve asgari ücrete ara zam yapılmadı. Çalışanlar ise hükümete bu konuda son derece tepkili ve bir an önce ilave zam yapılmasını bekliyor. Çünkü enflasyon ve hayat bağlılığı hala çok yüksek Bu sebeple de asgari ücretliler ek zam istiyor. Bugün gelen bir iddia ise Asgari ücretli milyonlarca çalışanı heyecanlandıracak. Çünkü asgari ücrete ilave zam onaylandı. Mehmet Şimşek’in onayladığı yeni asgari ücret belli oldu.
Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili SGK uzmanı İsa Karakaş önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Ünlü SGK uzmanı açıklamasında, asgari ücretle çalışanlar için yeni zam kararının onaylandığını duyurdu. Enflasyonun baz etkisiyle düşmesi ile beraber asgari ücrete zam yapılabileceğini belirten İsa Karakaş, gelecek zam miktarının ise 4000 TL olacağını açıkladı.
8 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret zammı ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de onay verdiği konuşuluyor. Özellikle Enflasyonun baz etkisiyle düşmesi ile birlikte asgari ücrete ara zam yapılmasının mümkün olabileceği belirtilirken yeni asgari ücretin ise 1 Eylül’den itibaren geçerli olacağı iddia ediliyor.
Peki 1 Eylül’den itibaren geçerli yeni zamlı Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete 4000 TL ilave zam yapılacağı yönünde iddialar gündemde. Eğer bu iddialar gerçeğe dönüşürse yeni asgari ücret 21 bin 2 tl olacak. Ancak şu anda SGK uzmanlarının iddiaları kulis bilgilerinden ibaret. Henüz kesin ve net olarak asgari ücret zammı ile ilgili bir açıklama gelmedi. Hükümetten ilave zam kararı ile ilgili yeni bir açıklama yapılması halinde haberlerimizde bulabilirsiniz.
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