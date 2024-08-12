Tüm Emeklilere Sevindirici Haber: En Düşük Emekli Maaşı 15 Bin 800 TL Oldu!

Emekli maaşı alanlar Temmuz ayında yapılan düşük maaş zamlarına tepki gösteriyor. En düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye yükseldi ancak emeklilerin bu ücretle geçinmesi mümkün değil o nedenle de ilave zam talepleri var. Açlık sınırı 19 bin TL’ye kadar dayanırken emekliler ay sonunu getiremiyor. Bir çok emekli için geçinmek artık imkansız. Emekliler ne yapacağını kara kara düşünürken güzel haberi SGK uzmanı Murat Bal açıkladı. İşte emekli maaşını yükseltmenin yolları…
12.500 TL emekli maaşı ile ay sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünüyor. Emekliler kadar yeni emekli olacaklar için de sorunlar var. Özellikle aylık bağlama oranının her geçen yıl daha da düşmesi emekli olacak vatandaşları ilgilendiriyor. Artık 2024 yılının bitmesine günler kala SGK uzmanı Murat Bal’dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir uyarı geldi. Emekli olmayı düşünenler mutlaka baksın. Yüksek maaş almak istiyorsanız son 4 ay. İşte emeklilikte son 4 ayın önemi…
SGK Uzmanı Murat Bal, emekli maaşlarında yaşanabilecek olası düşüşlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bal, 2025 yılında uygulanacak hesaplama yöntemi nedeniyle emekli maaşlarında ciddi düşüşler yaşanabileceğini belirtti. Bu durumun önüne geçmek isteyen çalışanlara, 2024 yılı bitmeden emekli olmalarını tavsiye etti.
Murat Bal, 2025 yılında yürürlüğe girecek hesaplama yönteminin, emekli maaşlarını olumsuz yönde etkileyebileceğini söyledi. Bu yöntemle birlikte, kök maaşlarda ve genel emekli maaşlarında düşüş yaşanabileceğini belirten Bal, 2025 yılında emekli olanların maaşlarının, 2024 yılında emekli olanlara göre daha düşük olacağını vurguladı.
Bal, 2024 yılı içinde emekliliği hak edenlerin, maaşlarını daha yüksek tutabilmeleri için Aralık ayı sonuna kadar emeklilik dilekçelerini vermeleri gerektiğini söyledi. “2024 yılında emekli olan bir kişi, 15 bin 800 TL maaş alırken, 2025 yılında aynı kişi 11 bin 640 TL maaş alacak. Bu nedenle, 2024’te emekli olmak, 2025’te emekli olmaktan daha avantajlı olacak,” diye ekledi.
Bal’ın açıklamalarına göre, 2024 yılında emekli olan bir kişinin maaşı, 2025 yılında emekli olan bir kişiye göre yaklaşık %30-35 oranında daha yüksek olacak. Örneğin, 2024 yılında 40 bin 500 TL maaş alacak biri, 2025’te emekli olursa bu rakam 29 bin 610 TL’ye düşecek.
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